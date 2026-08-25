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Wille na sprzedaż w Opcina Okrug, Chorwacja

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3 obiekty total found
Willa 3 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Willa 3 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Okrug, Okrug Gornji, willa jednoosobowa ok. 200 m2 na 3 piętrach, na powierzchni 466 m2. Now…
$1,10M
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Willa 5 pokojów w Okrug Gornji, Chorwacja
Willa 5 pokojów
Okrug Gornji, Chorwacja
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Liczba kondygnacji 3
Sprzedajemy luksusową willę w miejscowości Okrug Gornji na wyspie Čiovo, w doskonałej lokali…
$1,82M
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Willa w Okrug Gornji, Chorwacja
Willa
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Liczba kondygnacji 3
Sprzedajemy nową luksusową willę z basenem w miejscowości Okrug Gornji, na wyspie Ciovo, od …
$1,56M
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
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Parametry nieruchomości w Opcina Okrug, Chorwacja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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