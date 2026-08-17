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Wille na sprzedaż w Town of Rab, Chorwacja

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5 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Barbat, Chorwacja
Willa 4 pokoi
Barbat, Chorwacja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Wyjątkowa okazja na wyspie Rab, Chorwacja - Przedstawiamy niezwykły dom położony w miejscowo…
$764,636
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AGENCIJA Elite
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Willa w Banjol, Chorwacja
Willa
Banjol, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Luksusowy widok na morze Villa z podgrzewanym basenem na sprzedaż w Banjol, Rab Island - zal…
$1,16M
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Willa w Town of Rab, Chorwacja
Willa
Town of Rab, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Nowoczesny futurystyczny nowa willa z basenem na sprzedaż zaledwie 100- 150 metrów od morza …
$1,38M
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Willa w Supetarska Draga, Chorwacja
Willa
Supetarska Draga, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 410 m²
Willa plus mieszkanie w doskonałej lokalizacji na wyspie Rab w Supetarskiej Dradze!Willa zos…
$1,71M
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Willa w Town of Rab, Chorwacja
Willa
Town of Rab, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Nowoczesna willa z basenem otoczona przyrodą na wyspie Rab w Palit, 750 metrów od morza!Na r…
$2,29M
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