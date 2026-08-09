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Wille na sprzedaż w Grad Novigrad, Chorwacja

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29 obiektów total found
Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Współczesna kamienna willa w Brtonigli - zadziwiające piękno z widokiem na morze, 6 km od mo…
$1,26M
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Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 194 m²
Prezentacja na sprzedaż wspaniałej willi w Brtonigla najwyższej jakości, położony zaledwie 7…
$1,43M
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Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Niesamowita willa z basenem i dalekimi widokami na morze w Brtonigla, północna część Istrii!…
$638,704
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 237 m²
Zlekceważony! Stary cena 2,1 mln euro, nowa cena 1,9 mln euro!Willa na pierwszej linii do mo…
$2,17M
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Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
Położony w atrakcyjnej dzielnicy mieszkalnej Novigrad, w pobliżu centrum miasta i wszystkich…
$1,19M
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Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Oferujemy tę elegancką nową willę zaledwie kilkaset metrów od ścisłego centrum Novigradu, pl…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Nowoczesna rustykalna willa z basenem - oryginalny klejnot Istrii w pobliżu VižinadaW sercu …
$957,807
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Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Położony w malowniczej wsi północno-zachodniej Istrii w pobliżu uroczego miasta Brtonigla, t…
$662,687
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Willa 4 pokoi w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa 4 pokoi
Grad Novigrad, Chorwacja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 206 m²
Liczba kondygnacji 3
W cichym otoczeniu w pobliżu Novigrad, nowy projekt dwóch nowoczesnych willi z basenem i otw…
$787,988
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Agencja
AGENCIJA Elite
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Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Projekt willi bardzo oryginalnej architektury w okolicy Pazin!Z przyjemnością przedstawiamy …
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Nowoczesna willa z basenem w Brtonigla, 6 km od morza, w kompleksie kilku nowoczesnych willi…
$615,842
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Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Zlekceważony! Stara cena 790 000 eur, nowa cena 730 000 eur!Nowocześnie zaprojektowana willa…
$834,072
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Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 341 m²
Brtonigla - Luksusowy dom z basenem, 7 km od morza, idealny do życia rodzinnego lub inwestyc…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Niezwykła nieruchomość z widokiem na morze w Antenalu dzielnicy Novigrad, na brzegu rzeki i …
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 203 m²
Niezwykle atrakcyjna willa w Nova Vas, obszar Brtonigla!Całkowita powierzchnia wynosi 203 m2…
$788,370
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Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 650 m²
Unikalny propry na pierwszej linii zaledwie 10 m od morza w obszarze Antenal Novigrad! Jedna…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Bardzo specjalna willa w dzielnicy Novigrad z dalekimi zasłonami morskimi, 3 km od morza, w …
$1,26M
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Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 244 m²
Luksusowy dom z basenem na sprzedaż w Brtonigla, Istria!Położony w malowniczej północno-zach…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 290 m²
Višnjan jest malowniczym i tętniącym życiem miastem w zachodniej Istrii, znanym ze swojego n…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 258 m²
Novigrad - luksusowa willa z spektakularnym widokiem panoramicznym, położony 1,5 km od morza…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 209 m²
Komfortowy dom z basenem w pobliżu morza - zaledwie 800 metrów od plaży w Novigrad, Istria!P…
$1,01M
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Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 197 m²
Willa z basenem w pobliżu morza - zaledwie 800 metrów od plaży w Novigrad, Istria!Raz spokoj…
$890,058
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Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 143 m²
Luksusowa kamienna willa z basenem w prestiżowym Brtonigla!Powierzchnia całkowita 143 m2Powi…
$771,802
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Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 146 m²
Luksusowa willa półoddzielna w idyllicznej lokalizacji w Brtonigla!Całkowita powierzchnia wy…
$657,725
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Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Nowoczesny dom z basenem na sprzedaż, Mere 2 km Z morza!Całkowita powierzchnia wynosi 175 m2…
$856,923
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Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Nowo wybudowany nowoczesny dom z basenem, zaledwie 2 km od morza!Łączna powierzchnia willi w…
$856,923
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Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
W malowniczej istryjskiej miejscowości Brtonigla, znanej z doskonałych win, oliwy z oliwek i…
$743,373
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Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Rarity for Novigrad, Istria!Ten wyjątkowy luksusowy nieruchomości możliwość oferuje najwyższ…
$1,50M
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Willa w Grad Novigrad, Chorwacja
Willa
Grad Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
Położony w spokojnej wsi w pobliżu Višnjan, ta tradycyjna istryjska kamienna willa doskonale…
$743,373
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