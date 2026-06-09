Programy imigracyjne w Chorwacja

;
Wyszukiwanie programów imigracyjnych
Ukryć
Wyszukiwanie programów imigracyjnych
Opcje wyszukiwania
Sortować
Zezwolenie na pobyt
Zezwolenie na pobyt w Chorwacja
Zezwolenie na pobyt w Chorwacja
Chorwacja Chorwacja
od
$8,000
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
Termin odbioru od 3 miesięcy
Dokument pobytowy chorwackiego nomada cyfrowego pozwala na zdalną pracę i pobyt w kraju przez 18 miesięcy z możliwością przedłużenia na podstawie umowy najmu na kolejny rok. Zgodnie z tym zezwoleniem na pobyt nie można uzyskać stałego pobytu, a następnie obywatelstwa przez naturalizację. …
Agencja
Consulting VP Park SRL
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Consulting VP Park SRL
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się