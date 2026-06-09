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Dokument pobytowy chorwackiego nomada cyfrowego pozwala na zdalną pracę i pobyt w kraju przez 18 miesięcy z możliwością przedłużenia na podstawie umowy najmu na kolejny rok.
Zgodnie z tym zezwoleniem na pobyt nie można uzyskać stałego pobytu, a następnie obywatelstwa przez naturalizację. …
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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