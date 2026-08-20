Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Nin
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Nin, Chorwacja

;
Willa Usuwać
Wyczyść
5 obiektów total found
Willa w Nin, Chorwacja
Willa
Nin, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Piękna nowoczesna willa z tradycyjnymi kamiennymi elementami w małym i cichym miejscu w pobl…
$1,14M
Zostaw prośbę
Willa w Nin, Chorwacja
Willa
Nin, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 275 m²
Wybitna willa I liniowa w okolicy Nin, nowoczesna architektura i design - tuż przy plaży!W m…
$2,52M
Zostaw prośbę
Willa w Nin, Chorwacja
Willa
Nin, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 264 m²
Wspaniała współczesna willa na pierwszej linii do morza!W malowniczej miejscowości w pobliżu…
$2,46M
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa w Nin, Chorwacja
Willa
Nin, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Willa na pierwszej linii do morza w obszarze Zadar! Absolutnie urzekająca oferta!Ten uroczy …
$1,03M
Zostaw prośbę
Willa w Nin, Chorwacja
Willa
Nin, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 197 m²
Unikalny nabrzeże ultra-nowoczesna willa w Zadarze w Ninie!To współczesna perspektywa przypo…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się