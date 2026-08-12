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Bliźniaki na sprzedaż w Chorwacja

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4 obiekty total found
Bliźniak 6 pokojów w Kanfanar, Chorwacja
Bliźniak 6 pokojów
Kanfanar, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
KANFANAR / ROVINJ RIVIERANowy dom z basenem i widokiem na morze - 160m2 powierzchni mieszkal…
$923,371
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Bliźniak 3 pokoi w Opcina Liznjan, Chorwacja
Bliźniak 3 pokoi
Opcina Liznjan, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
SISAN170m2 Nowy dom dwuosobowy z basenem ISTRIA - CHORWACJA Tutaj w Sisan w pobliżu Pula / L…
$523,744
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Bliźniak 8 pokojów w Varvari, Chorwacja
Bliźniak 8 pokojów
Varvari, Chorwacja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 415 m²
Liczba kondygnacji 4
W spokojnej okolicy w pobliżu Poreč, dwa nowoczesne domy rodzinne ze wspólnym odkrytym basen…
$1,99M
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Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
LDV InvestLDV Invest
Bliźniak 20 pokojów w Kanfanar, Chorwacja
Bliźniak 20 pokojów
Kanfanar, Chorwacja
Pokoje 20
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Kanfanar near Rovinj Perfect-new-building double-house mitverpool & Meerblick – 160m2 liv…
$490,003
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Parametry nieruchomości w Chorwacja

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