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Wille na sprzedaż w Crikvenica, Chorwacja

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38 obiektów total found
Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
Nowoczesna willa z panoramicznym widokiem na morze w okolicy Crikvenica, 1,5 km od plaż!Vill…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Powierzchnia 232 m²
Zlekceważony! Cena spadła z 2,5 mln euro do 1,8 mln euro!Wielka szansa!Piękny old- timer na …
$2,06M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
Ta oszałamiająca nowoczesna willa singlestory na sprzedaż znajduje się w ekskluzywnej lokali…
$1,56M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Luksusowa kamienna willa z podgrzewanym basenem w Jadranovo!Ten rustykalny styl solidny kami…
$1,96M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Cena spadła z 1 700 000 eur do 1 650 000 eur!Imponująca nowoczesna willa w doskonałej lokali…
$1,88M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 456 m²
Luksusowy obiekt z panoramicznym widokiem na morze nad Crikvenica, do uzupełnienia w 2023. O…
$1,83M
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TekceTekce
Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 396 m²
Zachwycająca nowoczesna willa w Jadranovo, z panoramicznym widokiem na morze Adriatyku, zale…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 228 m²
Ta wyjątkowa luksusowa, półoddzielna willa, położona na malowniczym wzgórzu nad Riwierą Crik…
$1,05M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Luksusowa willa z basenem w Jardanovo, 600 metrów od morza.Całkowita powierzchnia wynosi 95 …
$651,262
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 345 m²
W idyllicznym miejscu, zagnieżdżonym w spokojnej, martwej uliczce, gdzie rodzinne abody i lu…
$1,65M
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Willa w Dramalj, Chorwacja
Willa
Dramalj, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Doskonała willa z panoramicznym widokiem na morze i basenem w Dramalj, niecałe 1 km od morza…
$652,005
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Wyjątkowa willa o powierzchni 400 m ² z prywatnym basenem i zapierającym dech w piersiach wi…
$4,17M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Nowoczesna willa z widokiem na basen i panoramę w Crikvenica, zaledwie 1 km od plaży!Położon…
$1,50M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Wspaniała willa na 1500 m2 ziemi w Crikvenica, cca. 4 km od morza, w dziewiczej przyrody Kva…
$914,920
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Oferujemy piękną, nowoczesną willę o powierzchni 280 m2, usytuowaną na 600 m2 działce z wido…
$1,31M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 440 m²
Piękna willa wybudowana w 2010 roku z 3 apartamentami i basenem w Crikvenica!Z łącznej powie…
$1,80M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 390 m²
Wspaniała willa w Crikvenica, z panoramicznym widokiem na morze, 600 metrów od plaż!Powierzc…
$1,89M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
Crikvenica - Bribir, nowoczesna luksusowa willa z basenem w budowie. Ta współczesna willa of…
$983,830
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
Nowoczesna willa z widokiem na morze w Crikvenica, 1500 metrów od morza.Całkowita powierzchn…
$1,56M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Piękna miejska willa w budowie z widokiem na morze, zaledwie 1 km od wybrzeża w Crikvenica!T…
$1,56M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 188 m²
CRIKVENICA CENTRO - nowoczesna willa z basenem, basenem i prywatnym parkingiemPołożony w sam…
$982,673
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Zabezpieczyć premium inwestycji w regionie Kvarner z tej eleganckiej willi na sprzedaż w Gri…
$901,652
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Willa w Dramalj, Chorwacja
Willa
Dramalj, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 185 m²
Willa z basenem i widokiem na morze panoramiczne w Crikvenica!Powierzchnia całkowita 185 m2 …
$949,230
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 340 m²
Autentyczna, całkowicie odnowiona willa w Bribirze w pobliżu Crikvenica!Prawdziwe wrażenie ś…
$865,331
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Umieszczony w spokojnej kieszeni Crikvenica, to oświadczenie willa z prywatnym basenem i zam…
$1,03M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
Crikvenica - Bribir, nowoczesna willa z prywatnym basenem w budowie. Ten elegancki obiekt of…
$983,830
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 228 m²
Luksusowa willa z panoramicznym widokiem na morze w Crikvenica w ramach urokliwej nowoczesne…
$1,04M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 585 m²
Imponująca willa w Crikvenica z widokiem na morze, ok. 500 metrów od morza!Powierzchnia całk…
$2,51M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 600 m²
Wyjątkowa posiadłość na wzgórzach nad Crikvenica z pięknym widokiem na morze!Całkowita powie…
$2,02M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 283 m²
Luksusowa willa w Crikvenica z podgrzewanym basenem i panoramicznym widokiem na morze i zato…
$1,46M
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