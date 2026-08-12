Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Chorwacja

;
Dubrownik
11
Split
17
Grad Zadar
20
Grad Makarska
22
Pokaż więcej
675 obiektów total found
Hotel 5 369 m² w Grad Rijeka, Chorwacja
Hotel 5 369 m²
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 60
Liczba łazienek 60
Powierzchnia 5 369 m²
Cena spadła z 10 mln euro do 8 mln euro!Wspaniały hotel pierwszej linii morskiej na plaży na…
$12,14M
Zostaw prośbę
Hotel 670 m² w Umag, Chorwacja
Hotel 670 m²
Umag, Chorwacja
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 670 m²
Hotel w Umag z widokiem na morze!Powierzchnia całkowita 670 m2Hotel zbudowany jest w 2017 ro…
$2,06M
Zostaw prośbę
Hotel 299 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Hotel 299 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 299 m²
Apart- dom z 5 apartamentami zaledwie 30 metrów od plaży Slatina na półwyspie Ciovo (drugi r…
$749,954
Zostaw prośbę
TekceTekce
Hotel w Szybenik, Chorwacja
Hotel
Szybenik, Chorwacja
Dwa wybiegające hotele butikowe w samym sercu wybrzeża Adriatyku na sprzedaż!Świetna okazja …
$10,96M
Zostaw prośbę
Hotel 550 m² w Dramalj, Chorwacja
Hotel 550 m²
Dramalj, Chorwacja
Sypialnie 14
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 550 m²
Apart- dom 4 apartamenty z widokiem na morze w Crikvenica, 400 metrów od morza, z niesamowit…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Hotel 220 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 220 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Minihotel z basenem i wielką reputacją w obszarze Valbandon zaledwie 600 metrów od morza!Pow…
$661,929
Zostaw prośbę
Hotel 835 m² w Makarska, Chorwacja
Hotel 835 m²
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 17
Liczba łazienek 16
Powierzchnia 835 m²
Wspaniały apartament z 16 apartamentami w atrakcyjnej pozycji, w pierwszym rzędzie nad morze…
$2,31M
Zostaw prośbę
Hotel 594 m² w Opcina Karlobag, Chorwacja
Hotel 594 m²
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 594 m²
Luksusowy apartament w Lopar na wyspie Rab, zaledwie 600 metrów od morza, z widokiem na morz…
$1,74M
Zostaw prośbę
Hotel 386 m² w Omisalj, Chorwacja
Hotel 386 m²
Omisalj, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 386 m²
Dom z dużym ogrodem, który może być używany jako minihotel!W doskonałej lokalizacji ok. 600 …
$911,482
Zostaw prośbę
Hotel w Omisalj, Chorwacja
Hotel
Omisalj, Chorwacja
Sypialnie 17
Liczba łazienek 18
Wspaniały hotel nabrzeża do kompletnej przebudowy na wyspie Krk!Hotel zajmuje mały półwysep …
$7,12M
Zostaw prośbę
Hotel 400 m² w Malinska, Chorwacja
Hotel 400 m²
Malinska, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Własność wielkiego potencjału wynajmu w bardzo popularnej Malinskiej na wyspie Krk!Malinska …
$1,37M
Zostaw prośbę
Hotel 1 000 m² w Opcina Medulin, Chorwacja
Hotel 1 000 m²
Opcina Medulin, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 1 000 m²
Fantastycznie. 4 * * * * hotel w stylu butique- w Medulin okolica Pula!Wyjątkowa okazja nier…
$4,92M
Zostaw prośbę
Hotel 400 m² w Grad Rovinj, Chorwacja
Hotel 400 m²
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Hotel na sprzedaż w Rovinj, w pobliżu 5 * * * * * * star hotel zone!Jeden z najlepszych obsz…
$1,88M
Zostaw prośbę
Hotel 230 m² w Opcina Karlobag, Chorwacja
Hotel 230 m²
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Unikalne nieruchomości na pierwszej linii do morza w Senj obszarze z bezpośrednim zejściem d…
$822,285
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 1 258 m² w Martinscica, Chorwacja
Nieruchomości komercyjne 1 258 m²
Martinscica, Chorwacja
Liczba łazienek 31
Powierzchnia 1 258 m²
In the untouched nature with crystal clear sea, there is a fully equipped hotel with a prono…
$5,59M
Zostaw prośbę
Hotel 400 m² w Opcina Podgora, Chorwacja
Hotel 400 m²
Opcina Podgora, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Samodzielny apartament w popularnym Baska Voda na Riwiera Makarska z cudownym widokiem na mo…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Hotel 410 m² w Opcina Karlobag, Chorwacja
Hotel 410 m²
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 410 m²
SENJ OBSZAR - ekskluzywne Waterfront Residence z bezpośrednim dostępem do morza - pierwszy r…
$1,60M
Zostaw prośbę
Hotel 360 m² w Omisalj, Chorwacja
Hotel 360 m²
Omisalj, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 360 m²
Wspaniały butique- hotel z siedmiu apartamentów, basen i piękny ogród w Baska na wyspie Krk …
$2,61M
Zostaw prośbę
Hotel 505 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Hotel 505 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 20
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 505 m²
Unikalny apartament z 10 apartamentami do wynajęcia znajduje się zaledwie 50m od żwirowej pl…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Hotel 523 m² w Opcina Medulin, Chorwacja
Hotel 523 m²
Opcina Medulin, Chorwacja
Sypialnie 17
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 523 m²
Apart- dom 11 apartamentów w Medulin, wspaniały zieleń tylko 500 metrów od morzaPosiadłość r…
$1,19M
Zostaw prośbę
Hotel 400 m² w Opcina Rogoznica, Chorwacja
Hotel 400 m²
Opcina Rogoznica, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 400 m²
Wybitny wynajem nieruchomości z pięknym widokiem na morze i basen, zaledwie 70 metrów od mor…
$1,03M
Zostaw prośbę
Hotel 900 m² w Grad Rovinj, Chorwacja
Hotel 900 m²
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 17
Liczba łazienek 17
Powierzchnia 900 m²
Boutique 4 * * * * hotel na sprzedaż w super popularnym mieście Rovinj zaledwie 250 metrów o…
$4,76M
Zostaw prośbę
Hotel 414 m² w Grad Porec, Chorwacja
Hotel 414 m²
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 414 m²
Apartament dom 6 jednostek mieszkalnych z widokiem na morze Poreč zaledwie 200 metrów od mor…
$1,15M
Zostaw prośbę
Hotel 2 200 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 2 200 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 35
Liczba łazienek 35
Powierzchnia 2 200 m²
Najpiękniejszy rodzinny hotel na pierwszej linii do morza w pobliżu małego miasta Posedarje …
$4,00M
Zostaw prośbę
Hotel 261 m² w Opcina Rogoznica, Chorwacja
Hotel 261 m²
Opcina Rogoznica, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 261 m²
Ten apartament w stylu domu z 4 wynajmowanych apartamentów znajduje się w spokojnej zatoce w…
$627,864
Zostaw prośbę
Hotel 1 000 m² w Grad Rijeka, Chorwacja
Hotel 1 000 m²
Grad Rijeka, Chorwacja
Powierzchnia 1 000 m²
OGULIN - BJELOLASICA - doskonała okazja na rozwój turystyki!Wyjątkowa nieruchomość inwestycy…
$1,72M
Zostaw prośbę
Hotel 750 m² w Grad Rovinj, Chorwacja
Hotel 750 m²
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 750 m²
Hotel z basenem w Rovinjsko Selo, w pobliżu popularnego Rovinj, cca.3. km od morza z dalekim…
$4,15M
Zostaw prośbę
Hotel 1 078 m² w Grad Omis, Chorwacja
Hotel 1 078 m²
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 21
Liczba łazienek 21
Powierzchnia 1 078 m²
Pensjonat w doskonałej lokalizacji w małym miasteczku turystycznym zaledwie 4 km od centrum …
$4,04M
Zostaw prośbę
Hotel 415 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 415 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 415 m²
Apartament z basenem i ogrodem krajobrazowym, cca.1,5 km od morza w obszarze Pula, w dzielni…
$1,19M
Zostaw prośbę
Hotel 550 m² w Opcina Matulji, Chorwacja
Hotel 550 m²
Opcina Matulji, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 550 m²
Imponujący dom z 4 apartamentami na sprzedaż nad Opatija na zaskakująco dużym terenie!Całkow…
$2,10M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Chorwacja.

restauracje
hotele
pomieszczenia biurowe
pomieszczenia produkcyjne
nieruchomości inwestycyjne
magazyny
sklepy
Realting.com
Udać się