Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Komercyjne
  4. Magazyn

Magazyny na sprzedaż w Chorwacja

;
Zagrzeb
3
Magazyn Usuwać
Wyczyść
7 obiektów total found
Magazyn 540 m² w Opcina Smokvica, Chorwacja
Magazyn 540 m²
Opcina Smokvica, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 540 m²
Budynek biurowy, 550 m2, Smokvica - Korčula Budynek biurowy w samym centrum miasta. Składa s…
$692,082
Zostaw prośbę
Magazyn 1 800 m² w Dugopolje, Chorwacja
Magazyn 1 800 m²
Dugopolje, Chorwacja
Pokoje 8
Powierzchnia 1 800 m²
Dugopolje, commercial building with a total usable area of ​​1800 m2. It can be used as a w…
$4,04M
Zostaw prośbę
Magazyn 320 m² w Opcina Selca, Chorwacja
Magazyn 320 m²
Opcina Selca, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Brač, Selca - pierwszy rząd od morza - ekskluzywny! Sprzedajemy stację benzynową o pojemnośc…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
TekceTekce
Magazyn 555 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Magazyn 555 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 10
Powierzchnia 555 m²
www.biliskov.com ID: 13889 Voltino Przestrzeń komercyjna na trzech piętrach o łącznej powier…
$1,04M
Zostaw prośbę
Magazyn 1 940 m² w Grad Sisak, Chorwacja
Magazyn 1 940 m²
Grad Sisak, Chorwacja
Pokoje 10
Powierzchnia 1 940 m²
www.biliskov.com ID 14427 Sisak, strefa biznesowa Budynek administracyjny o łącznej powierzc…
$1,15M
Zostaw prośbę
Magazyn 1 100 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Magazyn 1 100 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 100 m²
www.biliskov.com ID: 13946 Jankomir, Samborska cesta Budynek handlowy na sprzedaż - prefabry…
$1,73M
Zostaw prośbę
Magazyn 175 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Magazyn 175 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 175 m²
Zagrzeb, Borovje Powierzchnia komercyjna obejmuje powierzchnię 175.21 m ² i znajduje się na …
$707,077
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Chorwacja.

nieruchomości komercyjne
restauracje
hotele
pomieszczenia biurowe
pomieszczenia produkcyjne
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
Realting.com
Udać się