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Restauracje na sprzedaż w Chorwacja

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6 obiektów total found
Lokale gastronomiczne 200 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Lokale gastronomiczne 200 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 200 m²
Trogir, Čiovo, restauracja - tawerna o powierzchni ok. 200 m2 (dwa budynki piętra ok. 100 m2…
$1,38M
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Lokale gastronomiczne 290 m² w Jelsa, Chorwacja
Lokale gastronomiczne 290 m²
Jelsa, Chorwacja
Pokoje 8
Powierzchnia 290 m²
Wyspa Hvar, lokale biznesowe - restauracja po stronie morza - Riva powierzchnia wewnętrzna 2…
$1,04M
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Lokale gastronomiczne 480 m² w City of Varazdin, Chorwacja
Lokale gastronomiczne 480 m²
City of Varazdin, Chorwacja
Pokoje 10
Powierzchnia 480 m²
www.biliskov.com ID: 14859Wyjątkowa okazja inwestycyjna: dobrze ugruntowana restauracja z 25…
$2,13M
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TekceTekce
Lokale gastronomiczne 865 m² w Supetarska Draga, Chorwacja
Lokale gastronomiczne 865 m²
Supetarska Draga, Chorwacja
Pokoje 10
Powierzchnia 865 m²
Rab Budynek biznesowy pierwszy rząd do morza 865 m2 z podwórzem 2,245 m2. Został zbudowany w…
$922,776
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Lokale gastronomiczne 334 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Lokale gastronomiczne 334 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 12
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 334 m²
Ilica, w pobliżu ulicy Frankopanska Space- Restauracja, powierzchnia 333.80 m2 na parterze b…
$842,033
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Lokale gastronomiczne 141 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Lokale gastronomiczne 141 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 141 m²
Donji Grad, Tomislav Square Kultowy pub "Tomisław" o łącznej powierzchni 141m2 na parterze d…
$842,033
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