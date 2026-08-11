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Wille na sprzedaż w Dubrownik, Chorwacja

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25 obiektów total found
Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
NOWA VILLA w stylu HIGH TECH z widokiem na morze na drugiej linii brzegowej na przedmieściac…
$2,14M
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 297 m²
Na wyspie Šipan, na pierwszej linii do morza, znajduje się skrupulatnie odrestaurowany kamie…
$1,03M
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Brand- New Modern Seafront Villa na sprzedaż w pobliżu Dubrownika - cena wyjątkowa!Niezwykła…
$2,05M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 366 m²
Absolutnie unikalny dla Dubrownika - 1-cia linia willi w Lapad Bay!Ta olśniewająca luksusowa…
$5,72M
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Willa w Mokosica, Chorwacja
Willa
Mokosica, Chorwacja
Powierzchnia 250 m²
Seafront Villa for Rekonstrukcja w Dubrowniku - Pierwsza linia do morza z prywatnym molo (Mo…
$1,50M
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 25
Powierzchnia 5 000 m²
Exclusive Seafront Sheikh Residence of Unparalleled Luxury on the Adriatyk - oferuje absolut…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Unikalna kamienna willa na cudownej wyspie w pobliżu Dubrownika!Bezpośredni dostęp do urocze…
$2,46M
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 608 m²
Dwa fantastyczne nowe, nowoczesne wille na pierwszej linii do morza, które mogą być zjednocz…
$5,77M
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Wyśmienity Stone Villa na sprzedaż w Dubrowniku - Coastal Luxury Retreat z Breathtaking Sea …
$2,06M
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 250 m²
Awesome kamienna willa z basenem jest na sprzedaż, rozciąga się na trzech poziomach, znajduj…
$4,57M
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Pięknie odizolowana willa na romantycznej wyspie naprzeciwko Dubrownika, na pierwszej linii …
$2,86M
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 365 m²
Nowa, ultranowoczesna willa z basenem na jednej z wysp Elafiti w pobliżu Dubrownika z bezpoś…
$3,98M
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Najlepsza willa w Dubrowniku w 2025 roku!Obiekt posiada bezpośredni dostęp do morza i plaży.…
$4,57M
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 750 m²
Ta absolutnie unikalna willa pierwszej linii na sprzedaż w południowej Dalmacji stanowi szcz…
$16,01M
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Willa w Lozica, Chorwacja
Willa
Lozica, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Cena została obniżona z 3,5 miliona euro do 2,3 miliona euro!Hot Offer!Wyjątkowa luksusowa w…
$2,70M
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Awesome nowoczesna willa w spokojnej okolicy w regionie Dubrownik zaledwie 650 metrów od mor…
$2,68M
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 360 m²
Fascynująca luksusowa willa z basenem w pobliżu Dubrownika zaledwie 200 metrów od morza!Pano…
$3,46M
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 050 m²
Położony zaledwie 300 metrów od pięknej plaży, ten ekskluzywny kompleks nieruchomości oferuj…
$3,37M
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Wspaniała willa z basenem w Dubrowniku zaledwie 200 metrów od morza w spokojnej ulicy!Jest t…
$2,14M
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 9
Powierzchnia 356 m²
W spokojnym uścisku zatoki Dubrownika, "Rijeka Dubrovačka", luksusowa kamienna willa szczyci…
$2,86M
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 4
Powierzchnia 126 m²
Ta piękna willa z basenem znajduje się w Orebice, na półwyspie Pelešac, zaledwie 70 m od mor…
$522,860
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 6
Powierzchnia 120 m²
Dom mieszkalny znajduje się w centrum Trsteniki na półwyspie Pelješac, w pierwszym rzędzie o…
$371,812
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Willa 2 pokoi w Dubrownik, Chorwacja
Willa 2 pokoi
Dubrownik, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Dubrownik, Ploče, dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 90 m2 na 1 / 3 piętrze, w starej will…
$553,666
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Willa 4 pokoi w Kolocep, Chorwacja
Willa 4 pokoi
Kolocep, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 309 m²
Dubrownik, Koločep - ekskluzywna willa w pierwszym rzędzie do morza Luksusowa willa o powier…
$4,04M
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Willa 8 pokojów w Kolocep, Chorwacja
Willa 8 pokojów
Kolocep, Chorwacja
Pokoje 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 726 m²
Dubrownik, Koločep - ekskluzywna willa w pierwszym rzędzie do morza Luksusowa willa o powier…
$5,77M
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Parametry nieruchomości w Dubrownik, Chorwacja

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