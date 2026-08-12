Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Mieszkania
  4. Dom

Domy na sprzedaż w Chorwacja

;
Dubrownik
38
Split
49
Grad Zadar
60
Grad Makarska
36
Pokaż więcej
3 740 obiektów total found
Dom 8 pokojów w Opcina Selca, Chorwacja
Dom 8 pokojów
Opcina Selca, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 800 m²
Lokalizacja: Omiš Morze: 30 m Centrum miasta: 13 km Przestrzeń wewnętrzna: 800 m2 Wielko…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Kosinozici, Chorwacja
Willa
Kosinozici, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 510 m²
POREČ, KOSINOŽIĆI - ekskluzywna willa projektantów z basenem nieskończoności, tarasem na dac…
$1,26M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Necujam, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Necujam, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 279 m²
Morze: 600 m Przestrzeń wewnętrzna: 279 m2 Powierzchnia działki: 430 m2 Sypialnie: 4 Kąpiele…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Dom 3 pokoi w Dubrownik, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Lokalizacja: Dubrownik Centrum miasta: 30 km Morze: 14 km Odległość od lotniska: 15 km Prze…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Grad Porec, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
POREC / TAR / KASTELIRNowy dom z 198m2 powierzchni mieszkalnej, basen i piękny ogród w zielo…
$895,706
Zostaw prośbę
Dom 11 pokojów w Split Dalmatia County, Chorwacja
Dom 11 pokojów
Split Dalmatia County, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 639 m²
Morze: 30 m Centrum miasta: 400 m Odległość od lotniska: 40 km Przestrzeń wewnętrzna: 639 m2…
$2,05M
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Opcina Pican, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Opcina Pican, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 119- 572
$1,27M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
POREČ, ISTRIA - nowoczesna willa z dwoma apartamentami i podgrzewanym basenem, zaledwie 3 km…
$635,043
Zostaw prośbę
Willa w Icici, Chorwacja
Willa
Icici, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Opatija RIVIERA, IČIĆI - ekskluzywna nowoczesna willa designerska zaledwie 200 m od plaży z …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Dom 7 pokojów w Mrljane, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Mrljane, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 414 m²
Morze: 10 m Zbudowany: 2024 Odległość od lotniska: 31 km Przestrzeń wewnętrzna: 414 m2 W…
$2,08M
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Zadar County, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Zadar County, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 551 m²
Morze: 10 m Zbudowany: 2024 Pag center: 8 km Odległość od lotniska: 87 km Przestrzeń wewnęt…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Dom w Buje, Chorwacja
Dom
Buje, Chorwacja
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 384 m²
Kod identyfikacyjny: 114- 1466
$2,02M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Dom 5 pokojów w Chorwacja
Dom 5 pokojów
Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 320 m²
Morze: 9 m Centrum miasta: 1,9 km Przestrzeń wewnętrzna: 320 m2 Wielkość działki: 1450 m2 Sy…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 186 m²
ISTRIA, MARUŽINI - Luksusowy designer Villa z widokiem na morze, podgrzewany basen, oddzieln…
$803,310
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Dubrownik, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 100 m²
Zbudowany: 1577 Rok ostatniej renowacji: 2025 Sypialnie: 6 Kąpiele: 6 Morze: 50 m …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Chorwacja
Dom 4 pokoi
Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Zbudowany: 2007 Morze: 5 m Odległość od lotniska: 25 km Przestrzeń wewnętrzna: 137 m2 Wi…
$998,270
Zostaw prośbę
Willa w Opcina Tribunj, Chorwacja
Willa
Opcina Tribunj, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Luksusowe potrójne villettas lub wielopoziomowe apartamenty na sprzedaż w Tribunj fantastycz…
$664,574
Zostaw prośbę
Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 393 m²
Supernowoczesna willa to niesamowita zaawansowana architektura, która sprawia, że jesteś zdu…
$1,26M
Zostaw prośbę
Willa w Grad Opatija, Chorwacja
Willa
Grad Opatija, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 400 m²
Prime Real Estate Investment: 400 m kw. Luksusowa willa na przestronnym płacie przybrzeżnym …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Grad Opatija, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Grad Opatija, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 220 m²
Angielski jest fascynującym językiem, który ewoluował przez wieki i jest teraz używany przez…
$1,41M
Zostaw prośbę
Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 390 m²
Wspaniała willa w Crikvenica, z panoramicznym widokiem na morze, 600 metrów od plaż!Powierzc…
$1,89M
Zostaw prośbę
Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 292 m²
Oszałamiająca nowo wybudowana willa z widokiem na morze w Marcana, w pobliżu Puli.Krnica, po…
$1,93M
Zostaw prośbę
Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Imponująca śródziemnomorska kamienna willa w Sveti Lovrec, w pobliżu Porec, 14 km od morza.W…
$1,01M
Zostaw prośbę
Willa w Zaboric, Chorwacja
Willa
Zaboric, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Urocza willa w sosnach tuż na plaży, z możliwością zacumowania jacht!Willa znajduje się w ma…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Opcina Svetvincenat, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Opcina Svetvincenat, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Zanurz się w ekskluzywnej możliwości stylu życia położony w malowniczej miejscowości Smoljan…
$2,63M
Zostaw prośbę
Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Luksusowa willa z basenem w Barbanie!Powierzchnia całkowita 160 m2 Powierzchnia działki wyno…
$651,262
Zostaw prośbę
Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 358 m²
Tradycyjna istryjska willa w Barbanie!Powierzchnia całkowita 358 m2 Powierzchnia działki wyn…
$1,02M
Zostaw prośbę
Willa w Karigador, Chorwacja
Willa
Karigador, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Ta nowo wybudowana luksusowa willa oferuje wspaniałe widoki panoramiczne w pobliżu Brtonigla…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Opcina Primosten, Chorwacja
Willa
Opcina Primosten, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż jest olśniewająca śródziemnomorska willa znajduje się w spokojnej i popołudniowe…
$892,047
Zostaw prośbę
Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 115 m²
Willa nowoczesnej koncepcji z basenem w Sisan w pobliżu Liznjan, zaledwie 2 km od morza!Powi…
$725,800
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Chorwacja.

wille
domy wolnostojące
rezydencje
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Chorwacja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się