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Wille na sprzedaż w Grad Rijeka, Chorwacja

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44 obiekty total found
Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 297 m²
Nowoczesna luksusowa willa z panoramicznym widokiem na morze i garażem - Kostrena, Riwiera R…
$1,79M
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 245 m²
Luksusowa, półoddzielna willa Kostrena jest starym popularnym miastem nadmorskim, o którym p…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Poznaj niepowtarzalną okazję luksusowych nieruchomości w regionie Kvarner z tym imponującym …
$822,647
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Willa w Kostrenie z widokiem na morze i basenem!Powierzchnia całkowita nas 250 m2 Powierzchn…
$1,54M
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
KRALJEVICA - półoddzielna willa o powierzchni 151 m ² z basenem, zaledwie 200 metrów od morz…
$606,135
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 400 m²
Nowa willa w Hreljin, Bakar - kawał nowoczesnej sztuki architektury!Z przyjemnością zaprezen…
$1,69M
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Willa z basenem i panoramicznym widokiem na morze w Rijeka, MartinkovacBliskość autostrady i…
$1,22M
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 292 m²
Ta premia nieruchomości oferuje ekskluzywnie urządzoną willę projektancką na sprzedaż w Kras…
$903,484
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 213 m²
Exclusive 213 sq.m. Willa z basenem Infinity, Garaż, Ogród i Panoramiczny widok na morze w K…
$1,25M
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Luksusowa willa z widokiem na morze w Kraljevica, Šmrika, na obrzeżach Rijeki!Całkowita powi…
$1,06M
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Rodzinna willa z basenem, panoramicznym widokiem na morze i dwoma apartamentami w Kostrena k…
$1,77M
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 463 m²
Piękna willa 1 linii w Kraljevica!Położony w pierwszej linii budowlanej do morza, tuż po 50-…
$2,40M
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piękny dom zimowy w Mrkopalj, Gorski Kotar z widokiem na dolinę!W sercu malowniczego Mrkoplj…
$628,411
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Ułatwiamy sprzedaż rzadkiego domu w granicach miasta, oferując wspaniały widok na morze i Kv…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
KASTAV - Dom wakacyjny z przestronnym budynkiem, basenem i potencjałem inwestycyjnym w pobli…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 260 m²
Sprzedaż wspaniałej, unikalnej willi w Ravnie Gora, w samym sercu Gorskiego Kotara. Willa zn…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
Oszałamiająca willa na pierwszej linii morza na przedmieściach Rijeki! Elitarne miejsce, obo…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Luksusowy domek zimowy z krytym basenem w samym sercu natury Gorskiego Kotara - idealny obie…
$726,218
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 313 m²
ADRIONIKA z przyjemnością wprowadza luksusową nowoczesną willę w Glavani, Kostrena z niesamo…
$1,56M
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 422 m²
Imponująca nieruchomość w Martinkovac nad Rijeką z fantastycznym widokiem na morze!Odległość…
$1,35M
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Zlekceważony!Stara cena to 1 mln euro, nowa cena to 900 000 eur!Fantastyczna willa na sprzed…
$1,04M
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Półoddzielna willa z basenem zaledwie 200 metrów od morza w Kraljevica, Rijeka!Villetta o po…
$674,113
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Nieruchomości ekskluzywne na nabrzeżu wprowadzają luksusową willę na sprzedaż w okolicy Kvar…
$4,12M
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 313 m²
Luksusowa willa w Kostrenie (obszar Glavani) z zapierającym dech w piersiach widokiem na 360…
$1,56M
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 8
Powierzchnia 400 m²
Solidna luksusowa willa z basenem i pięknym widokiem na morze!Ta wspaniała willa znajduje si…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Willa z basenem na sprzedaż w jednym z najbardziej malowniczych miejsc Gorskiego Kotara, w p…
$716,658
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 220 m²
Baśniowa drewniana willa z basenem i wellness w Gorskim Kotar!Willa o powierzchni 220 m2 zna…
$994,031
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Piękna nowoczesna willa na drugiej linii domów na ulicy milionerów w Kostrenie!Tylko zielony…
$2,19M
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 792 m²
Wyjątkowa prywatna nieruchomość w Chorwacji z dwoma domami, basenem i zatwierdzonym projekte…
$788,897
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Willa w Grad Rijeka, Chorwacja
Willa
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 750 m²
Luksusowa willa z basenem na sprzedaż w Rijece! Wspaniałe widoki na morze!Imponująca willa j…
$3,37M
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Parametry nieruchomości w Grad Rijeka, Chorwacja

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