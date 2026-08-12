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Sklepy na sprzedaż w Chorwacja

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Split
4
Zagrzeb
19
Grad Split
4
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24 obiekty total found
Sklep 27 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Sklep 27 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 27 m²
Zagrzeb, Britanski Trg Nowo wyremontowany pokój jednoosobowy powierzchni biurowej 27.36 m2 w…
$143,030
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Sklep 128 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Sklep 128 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 128 m²
www.biliskov.com ID: 14147 Maksimir, plac Kennedy 'ego Powierzchnia biurowa o łącznej powier…
$461,388
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Sklep 300 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Sklep 300 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 300 m²
www.biliskov.com ID: 13632 Donji Grad, Tuškanova Powierzchnia handlowa 300m2 na parterze bud…
$1,73M
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TekceTekce
Sklep 6 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Sklep 6 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 6 m²
Tenis Center Maksimir, Ravnice Powierzchnia handlowa 5,95 m2 na parterze kompleksu Tenis Cen…
$23,069
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Sklep 45 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Sklep 45 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 45 m²
www.biliskov.com ID: 14893 Donji Grad, Vlaška Przewodniczący StreetRenovated street- poziom …
$265,298
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Sklep 41 m² w Grad Split, Chorwacja
Sklep 41 m²
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 41 m²
Powierzchnia biurowa 41 m2 i powierzchnia zewnętrzna / taras 29 m2 dobrze ugruntowana kawiar…
$230,694
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Sklep 217 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Sklep 217 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 217 m²
Črnomerec, Baron Filipović Powierzchnia biurowa 216.99 m2 na parterze nowego budynku. Składa…
$1,25M
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Sklep 60 m² w Grad Split, Chorwacja
Sklep 60 m²
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 60 m²
SPLIT, MANUŠPrzestrzeń biznesowa na parterze, 60 m2, z otwartym oknem na ulicę. Lokalizacja …
$253,763
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Sklep 100 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Sklep 100 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 6
Powierzchnia 100 m²
Donji Grad, w pobliżu Knežev ParkLuxurisly urządzone powierzchni biurowej 100 m2 w piwnicy b…
$305,670
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Sklep 71 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Sklep 71 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 71 m²
www.biliskov.com Dow. os.: 14560Maksimir, Maksimirska streetBusiness, ulica, obszar powiatu …
$311,437
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Sklep 109 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Sklep 109 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 109 m²
www.biliskov.com ID -14724 Kvaternik SquareCommercial - pomieszczenie o powierzchni 108,87 m…
$357,576
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Sklep 245 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Sklep 245 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 245 m²
Črnomerec, Baron Filipović Powierzchnia biurowa 245.28 m2 na parterze nowego budynku. Składa…
$1,41M
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Sklep 213 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Sklep 213 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 213 m²
Črnomerec, Baron Filipović Powierzchnia biurowa 213.29 m2 na parterze nowego budynku. Składa…
$1,23M
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Sklep 78 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Sklep 78 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 78 m²
www.biliskov.com ID: 13887 Hiszpański Powierzchnia biurowa o łącznej powierzchni 78.31m2 zna…
$219,159
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Sklep 13 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Sklep 13 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 13 m²
Sigečica,Bar uliczny z ustaloną działalnością w bardzo ruchliwym miejscu!Powierzchnia wynosi…
$80,743
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Sklep 144 m² w Opcina Klinca Sela, Chorwacja
Sklep 144 m²
Opcina Klinca Sela, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 144 m²
Klinča SelaPowierzchnia biznesowa 144 m2 na parterze budynku mieszkalnego i handlowego zbudo…
$216,276
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Sklep 94 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Sklep 94 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
www.biliskov.com ID: 15150 Zagrzeb, Prečko Na parterze i piwnicy budynku zbudowanego w 1980 …
$254,089
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Sklep 50 m² w Grad Split, Chorwacja
Sklep 50 m²
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Split, miasto, powierzchnia biurowa w centrum miasta z witryną sklepową, 42,46 m2 na parterz…
$749,756
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Sklep 134 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Sklep 134 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 134 m²
www.biliskov.com ID: 13888 Spansko Przestrzeń biznesowa na dwóch piętrach o łącznej powierzc…
$461,388
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Sklep 251 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Sklep 251 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 251 m²
www.biliskov.com ID: 14077 Staw Atrakcyjne Roh Dwupiętrowa przestrzeń biurowa Bau 251.44 m2 …
$1,74M
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Sklep 70 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Sklep 70 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 70 m²
www.biliskov.com Dow. os.: 14559Maksimir, Maksimirska streetBusiness, street, area of Hamilt…
$311,437
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Sklep 112 m² w Grad Split, Chorwacja
Sklep 112 m²
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 112 m²
Split, Miasto, na parterze budynku mieszkalnego i handlowego znajduje się powierzchnia handl…
$516,755
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Sklep 309 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Sklep 309 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 309 m²
Črnomerec, Baron Filipović Powierzchnia biurowa 308.53 m2 na parterze nowego budynku. Składa…
$1,78M
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Sklep 94 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Sklep 94 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
www.biliskov.com ID: 14354 Knežija, w pobliżu Vjesnik Dwupiętrowe pomieszczenia ulicy o powi…
$242,229
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Typy nieruchomości w Chorwacja.

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