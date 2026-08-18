Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Grad Korcula
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Grad Korcula, Chorwacja

;
Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa w Zrnovo, Chorwacja
Willa
Zrnovo, Chorwacja
Sypialnie 4
Powierzchnia 280 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy na sprzedaż unikalną luksusową willę w pierwszej linii nad morzem…
$1,37M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się