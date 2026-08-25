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Wille na sprzedaż w Grad Umag, Chorwacja

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Umag
111
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123 obiekty total found
Willa w Savudrija, Chorwacja
Willa
Savudrija, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 262 m²
Luksusowa nowoczesna willa V16 w pobliżu morza w Savudrija - 263 m ², 300 metrów od plażyTa …
$2,02M
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Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Wspaniała willa z basenem w miejscowości Karojba w dolinie Motovun!Całkowita powierzchnia wi…
$648 614
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Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Dwa kamienne domy z basenem i widokiem na Motovun w Oprtalj! Oprtalj to istryjskie miasto po…
Cena na zgłoszenie
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 303 m²
Nowoczesna willa z trzema apartamentami i basenem w Umag Area!Umag, najbardziej wysunięte na…
$1,03M
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Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Nowoczesny Single- Story Home z basenem, Tylko 100 Metrów z Morza!Położony w Umag, najbardzi…
$1,32M
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Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
UMAG - Nowoczesny Dom jednoosobowy z basenem, na sprzedaż w pełni umeblowane i gotowe do por…
$752 341
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 318 m²
Niezwykła willa o bardzo szczególnym designu i panoramicznych widokach w okolicy Momjan- Buj…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 222 m²
Zapraszamy do sanktuarium luksusu i relaksu - do tej wykwintnej, półoddzielnej willi idealni…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Willa w Umag obszarze 300 metrów od morza!Całkowita powierzchnia wynosi 210 m2. Powierzchnia…
$1,13M
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Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 452 m²
Luksusowa willa z basenem na dachu w odległości 5 * * * * * * * * w okolicy Umag!Budowa zako…
$3,28M
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Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 200 m²
Inwestuj w premium nadmorskiej nieruchomości na Istrii z tą nowoczesną luksusową willą na sp…
$868 086
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Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 227 m²
Kamienne domy na sprzedaż w Oprtalj - ukryte Gem w Istrii!Oprtalj jest malowniczym miastem, …
$611 853
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Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Istria, Umag - willa z basenem z pełną prywatnością, otoczona zielenią i położona zaledwie 2…
$770 848
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Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 211 m²
Zapraszamy do oazy luksusu i relaksu, zapraszamy do tej pięknej pół-oddzielnej willi, doskon…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Luksusowe nieruchomości z widokami Panoramicznych Motovun - 10.000 m ² Inwestycja możliwość!…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Wspaniała willa w okolicy Motovun, absolutnie doskonała!!Motovun jest miastem pełnym cech ku…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 186 m²
Rodzinna willa w Buje z panoramicznym widokiem i basenem, blisko słoweńskiej granicy!Willa z…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 435 m²
Motovun jest spokojną i czarującą wioską położoną na szczycie wzgórza, otoczoną bogatą ziele…
$2,73M
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Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Rzadka willa na pierwszej linii do morza w Umag z otwartym widokiem na morze i Umag miasta!Ł…
$2,16M
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Willa w Savudrija, Chorwacja
Willa
Savudrija, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 327 m²
Nowoczesny luksus Villa W pobliżu morza - V40 Blisko Umag, zaledwie 400 m od plaży!Ta nowo w…
$2,32M
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Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Urocza willa na sprzedaż w romantycznym Motovun, oferująca wspaniałe widoki, pokój i unikaln…
$789 119
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Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 758 m²
Niepowtarzalny dom mieszkalny i handlowy: willa + dom z restauracją + stary dom + grunt budo…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Piękne nieruchomości z oficjalnym 4 * * * * gwiazdy zaledwie 300 metrów od morza przez zielo…
$1,54M
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Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Rustykalna willa z basenem i dużym ogrodem w okolicy Buzet!Buzet to małe miasteczko na aksam…
$776 944
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Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 355 m²
Ten premium nieruchomości oferuje niezwykle przestronne nadbrzeżne nieruchomości z basenem n…
$1,40M
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Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Willa z basenem w Momjan. Piękna rustykalna willa znajduje się w idyllicznej lokalizacji, kt…
$765 518
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Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 171 m²
Nowy projekt 4 podobnych półwyselekcjonowanych willett z basenem rozpoczyna się w obszarze B…
$626 505
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Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Wspaniała nowa willa w Umagu, 300 metrów od morza!Powierzchnia całkowita wynosi 250 m2. Powi…
$2,14M
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Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 332 m²
Luksusowa willa z basenem w Buje - 11 km od morza, w scenerii!Średniowieczne miasto Buje, po…
$1,60M
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Willa w Savudrija, Chorwacja
Willa
Savudrija, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 279 m²
Nowoczesna luksusowa willa na sprzedaż w Savudrija, Istria - 300 metrów od plażyTa oszałamia…
$2,48M
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Parametry nieruchomości w Grad Umag, Chorwacja

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