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Penthouse na Sprzedaż w Chorwacja

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Opcina Okrug
16
Grad Trogir
3
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32 obiekty total found
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Piętro 2
Sprzedajemy apartament typu penthouse S9 z tarasem na dachu, położony na drugim piętrze nowe…
$581,499
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Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy apartament typu penthouse S6 z tarasem na dachu, położony na drugim piętrze nowe…
$440,487
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Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy apartament typu penthouse z tarasem na dachu S8 na trzecim piętrze nowego budynk…
$585,856
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse w Pula, Chorwacja
Penthouse
Pula, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
PULA  Apartment99m2auf2EtagenmitgrosserTerrasse&Balkoninruhiger
$370,238
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Penthouse w Opcina Privlaka, Chorwacja
Penthouse
Opcina Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
Sprzedajemy apartament typu penthouse z tarasem na dachu na drugim piętrze S201 w nowym budy…
$404,058
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Penthouse w Opcina Privlaka, Chorwacja
Penthouse
Opcina Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
$425,992
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Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 2
Sprzedajemy apartament typu penthouse S6 z tarasem na dachu, położony na drugim piętrze nowe…
$582,655
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Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Sprzedajemy penthouse z tarasem na dachu S13 na trzecim piętrze w nowym projekcie w Okrug Go…
$527,270
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Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 3
Sprzedajemy kilka apartamentów w nowym projekcie w miejscowości Okrug Gornji na wyspie Čiovo…
$605,472
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Penthouse w Grad Trogir, Chorwacja
Penthouse
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 1
Penthouse A5 z tarasem na dachu, widokiem, garażem, blisko plaży Budynek mieszkalny powst…
$487,054
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Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 2/2
Luksusowy apartament typu penthouse z tarasem na dachu S3 Sprzedajemy luksusowy apartamen…
$629,216
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Penthouse w Opcina Privlaka, Chorwacja
Penthouse
Opcina Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
Sprzedajemy apartament z tarasem na dachu na drugim piętrze S203 nowego budynku w Privlaka w…
$388,217
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Penthouse 3 pokoi w Makarska, Chorwacja
Penthouse 3 pokoi
Makarska, Chorwacja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 4/4
Hills Residence w Makarskiej jest najnowocześniejszym kompleksem mieszkalnym, który przynosi…
$321,438
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Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Penthouse w Grad Trogir, Chorwacja
Penthouse
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 2
Penthouse A6 z tarasem na dachu, widokiem, garażem, blisko plaży Budynek mieszkalny powst…
$533,440
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Penthouse w Opcina Privlaka, Chorwacja
Penthouse
Opcina Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy apartament typu penthouse z tarasem na dachu na drugim piętrze S202 w nowym budy…
$388,217
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Penthouse 6 pokojów w Opcina Sukosan, Chorwacja
Penthouse 6 pokojów
Opcina Sukosan, Chorwacja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 405 m²
Liczba kondygnacji 2
Witamy w Sukošan. Hills, projekt, który doskonale łączy luksus, elegancję i śródziemnomorski…
$1,26M
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Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 3/3
Sprzedajemy apartament typu penthouse S8 na drugim piętrze z tarasem na dachu, Okrug Gornji,…
$382,940
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Penthouse w Fazana, Chorwacja
Penthouse
Fazana, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
FAZANA300m2 Apartament na 2 piętrach z fantastycznym widokiem na morze ISTRIA - CHORWACJAAbs…
$1,28M
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Penthouse w Municipality of Kolan, Chorwacja
Penthouse
Municipality of Kolan, Chorwacja
Sypialnie 2
Powierzchnia 127 m²
Discover this exceptional penthouse, located in a modern urban villa on one of the most beau…
$743,024
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Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Penthouse w Istria County, Chorwacja
Penthouse
Istria County, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
PULA ABSOLUTE RARITY: 147m2 apartament z widokiem na morze i duży taras w budynku K & K na n…
$546,930
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Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy apartament typu penthouse S5 na drugim piętrze, 200 metrów od morza i plaży w mi…
$348,362
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Penthouse 3 pokoi w Opcina Sukosan, Chorwacja
Penthouse 3 pokoi
Opcina Sukosan, Chorwacja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 236 m²
Witamy w Sukošan. Hills, projekt, który doskonale łączy luksus, elegancję i śródziemnomorski…
$644,693
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Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Sprzedajemy luksusowy apartament typu penthouse S3 na drugim piętrze z tarasem na dachu, w w…
$736,064
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Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 3/3
Sprzedajemy apartament typu penthouse z tarasem na dachu, S8, położony 250 metrów od morza i…
$521,872
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Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 3/3
Sprzedajemy apartament typu penthouse S7 na drugim piętrze z tarasem na dachu, Okrug Gornji,…
$482,609
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Penthouse w Grad Trogir, Chorwacja
Penthouse
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 3/3
Luksusowy dwupoziomowy penthouse na drugim piętrze, duży taras, 2 miejsca parkingowe, wspóln…
$728,202
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Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2/2
Sprzedajemy apartament typu penthouse S5 na drugim piętrze z tarasem na dachu, widokiem pano…
$250,806
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Penthouse w Pula, Chorwacja
Penthouse
Pula, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
pula
$287,479
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Penthouse w Seget Donji, Chorwacja
Penthouse
Seget Donji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 4/4
Sprzedajemy apartament typu penthouse S9, znajdujący się na czwartym piętrze budynku mieszka…
$837,008
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Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 3/3
Sprzedajemy apartament typu penthouse S7 z tarasem na dachu, na trzecim piętrze, w miejscowo…
$404,577
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Parametry nieruchomości w Chorwacja

z garażem
z Ogród
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