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Lokale Biurowe w Chorwacja

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Zagrzeb
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Pomieszczenie biurowe Usuwać
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7 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 484 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Pomieszczenie biurowe 484 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 10
Powierzchnia 484 m²
www.biliskov.com ID: 14846 Trešnjevka, Nova cesta Sprzedaż reprezentatywnej powierzchni biur…
$1,67M
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Pomieszczenie biurowe 50 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Pomieszczenie biurowe 50 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 50 m²
Trogir, powierzchni biurowej 50 m2, na parterze budynku mieszkalnego. Nadaje się do różnych …
$184,555
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Pomieszczenie biurowe 29 m² w Adamovec, Chorwacja
Pomieszczenie biurowe 29 m²
Adamovec, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 29 m²
Zagrzeb, Sesvete Doskonała lokalizacja powierzchni biurowej 29m2 na pierwszym piętrze budynk…
$97,016
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TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 110 m² w Vranjic, Chorwacja
Pomieszczenie biurowe 110 m²
Vranjic, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 110 m²
Solin, Mravinci na sprzedaż, powierzchni biurowej 97 m2 i miejsca parkingowego 12,5 m2 Przes…
$196,090
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Pomieszczenie biurowe 93 m² w Grad Samobor, Chorwacja
Pomieszczenie biurowe 93 m²
Grad Samobor, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 93 m²
www.biliskov.com ID: 13744 Sambor, Centrum Powierzchnia komercyjna 92.77 m2 na parterze budy…
$253,762
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Pomieszczenie biurowe 403 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Pomieszczenie biurowe 403 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 8
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 403 m²
www.biliskov.com ID 14940Rudeš, Britibačka cestaExclusive powierzchni biurowej 403 m ² na 1 …
$922,776
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Pomieszczenie biurowe 305 m² w Zagrzeb, Chorwacja
Pomieszczenie biurowe 305 m²
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 10
Powierzchnia 305 m²
www.biliskov.com Dowód tożsamości: 14649 Trešnjevka, w pobliżu rynku Przestrzeń komercyjna o…
$911,242
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Typy nieruchomości w Chorwacja.

nieruchomości komercyjne
restauracje
hotele
pomieszczenia produkcyjne
nieruchomości inwestycyjne
magazyny
sklepy
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