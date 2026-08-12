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Mieszkania na sprzedaż w Chorwacja

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2 062 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Opcina Preko, Chorwacja
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Mieszkanie 3 pokoi
Opcina Preko, Chorwacja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1/2
Luksusowy apartament 2-BR z widokiem na morze, 476 m ² Yard (1 / 2 Share) & Potencjał ekspan…
$486,971
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Nin, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Nin, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 143- 6
$302,691
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 2 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pula, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
PULAMieszkanie 60m2 w pobliżu Arena - Odnowiony & Meble & z ogrodemISTRIA - CHORWACJAIstniej…
$217,714
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Mieszkanie 2 pokoi w Nin, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Nin, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 143- 5
$300,495
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 2 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pula, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
PULA - STINJAN Niektóre nowe apartamenty, od 50m2 do 55m2 - gotowe do użytku wiosną 2027!Z 2…
$172,970
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Mieszkanie 3 pokoi w Privlaka, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 143- 7
$692,294
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Fazana, Chorwacja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Fazana, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
FAZANA55m2 mieszkanie z widokiem na morze oraz mała szafa 25m2, w pełni umeblowane!ISTRIA - …
$327,196
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Mieszkanie 1 pokój w Povile, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Povile, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Kod identyfikacyjny: 113- 1817
$250,473
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 2 pokoi w Opcina Vrbnik, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Opcina Vrbnik, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Island of Krk, Vrbnik: In an interesting location, a modern duplex apartment is for sale on …
$370,576
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Mieszkanie 2 pokoi w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
On an elevated location overlooking the city center, a modern, top-quality apartment is for …
$346,798
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Mieszkanie 3 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 136 m²
Piętro 1/2
I28617 Bukovačka
$646,177
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Mieszkanie 3 pokoi w Sveti Anton, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Sveti Anton, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 112- 371
$661,748
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 2 pokoi w Opcina Privlaka, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Opcina Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Sprzedajemy mieszkanie na pierwszym piętrze S102 w nowym budynku w Privlace koło Zadaru, z e…
$286,851
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Mieszkanie 3 pokoi w Kostrena, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Kostrena, Chorwacja
Sypialnie 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 3
Kod identyfikacyjny: 114- 1280
$764,434
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 2 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pula, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 3
Kod identyfikacyjny: 123- 53
$449,713
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie w Municipality of Povljana, Chorwacja
Mieszkanie
Municipality of Povljana, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 3/3
Apartment, Povljana, Pag, for sale, 71.75 m2 A two-room apartment on the third floor is loca…
$182,680
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Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Piętro 2
Sprzedajemy apartament typu penthouse S9 z tarasem na dachu, położony na drugim piętrze nowe…
$581,499
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Mieszkanie 1 pokój w Opcina Privlaka, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Opcina Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy apartament z ogródkiem S101 na parterze nowego budynku w miejscowości Privlaka k…
$242,192
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Mieszkanie 2 pokoi w Zaton, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Zaton, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Ten butikowy rozwój ośmiu luksusowych apartamentów jest doskonale położony w pierwszym rzędz…
$898,964
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Mieszkanie 3 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Sprzedajemy penthouse z tarasem na dachu S14 na trzecim piętrze w nowym projekcie w Okrug Go…
$585,856
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Mieszkanie 4 pokoi w Grad Rovinj, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 3
Kod identyfikacyjny: 134- 81
$661,748
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 3 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 1
Sprzedajemy apartament S2 na pierwszym piętrze w niewielkim budynku mieszkalnym w Okrug Gorn…
$399,414
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Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy apartament typu penthouse S6 z tarasem na dachu, położony na drugim piętrze nowe…
$440,487
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Mieszkanie 1 pokój w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 19 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$148,860
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Mieszkanie 1 pokój w Ika, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Ika, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 104- 993
$259,581
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy apartament typu penthouse z tarasem na dachu S8 na trzecim piętrze nowego budynk…
$585,856
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Kod identyfikacyjny: 129- 898
$580,642
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 293 m²
W jednej z najbardziej ekskluzywnych dzielnic Zadar, zaledwie siedemdziesiąt metrów od morza…
$1,97M
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Mieszkanie 2 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Oferujemy do sprzedaży apartament S4 na pierwszym piętrze nowego budynku w Okrug Gornji, w d…
$293,403
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Mieszkanie 2 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy kilka apartamentów w nowym projekcie w miejscowości Okrug Gornji na wyspie Čiovo…
$284,868
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Typy nieruchomości w Chorwacja.

penthouse’y
apartamenty wielopoziomowe
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Chorwacja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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Luksusowe
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