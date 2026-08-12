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Działki na sprzedaż w Chorwacja

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962 obiekty total found
Działka w Krk, Chorwacja
Działka
Krk, Chorwacja
Powierzchnia 3 700 m²
Kod identyfikacyjny: 114- 1241
$533,963
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Działka w Zagrzeb, Chorwacja
Działka
Zagrzeb, Chorwacja
Powierzchnia 1 449 m²
Plac budowlany o powierzchni 1,449 m2 znajduje się na Medvednica, w strefie kontaktowej Medv…
$91,824
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Działka w Pag, Chorwacja
Działka
Pag, Chorwacja
Powierzchnia 462 m²
Kod identyfikacyjny: 104- 997
$119,544
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Działka w Grad Rijeka, Chorwacja
Działka
Grad Rijeka, Chorwacja
Powierzchnia 6 400 m²
Kod identyfikacyjny: 114- 1413
$284,879
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Działka w Opcina Vrbnik, Chorwacja
Działka
Opcina Vrbnik, Chorwacja
Powierzchnia 745 m²
Kod identyfikacyjny: 119- 538
$261,858
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Działka w Kastelir, Chorwacja
Działka
Kastelir, Chorwacja
POREC - KASTELIR Trzy działki budowlane o powierzchni 750m2, z widokiem na morze i obok plan…
$284
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Działka w Opcina Marina, Chorwacja
Działka
Opcina Marina, Chorwacja
Powierzchnia 600 m²
Plac budowlany o powierzchni 600 m2, z pozwoleniem na budowę, gmina Marina, Vinišće, pierwsz…
$957,380
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Działka w Grad Opatija, Chorwacja
Działka
Grad Opatija, Chorwacja
Powierzchnia 567 m²
Kod identyfikacyjny: 134- 161
$159,392
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Działka w Kastel Stafilic, Chorwacja
Działka
Kastel Stafilic, Chorwacja
Powierzchnia 1 663 m²
Split area, Kaštela, 1st row to the beach, building plot, rarity! Building land for sale in …
$612,093
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Działka w Chorwacja
Działka
Chorwacja
Wyspa Hvar jest królową chorwackich wysp Dalmacji. Znana również jako najsłoneczniejsza wysp…
$2,36M
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Działka w Zagrzeb, Chorwacja
Działka
Zagrzeb, Chorwacja
Powierzchnia 1 539 m²
www.biliskov.com ID: 14141 Gračani Przewodniczący Grunty budowlane o łącznej powierzchni 153…
$103,812
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Działka w Opcina Liznjan, Chorwacja
Działka
Opcina Liznjan, Chorwacja
LIZNJAN 530m2 plot with sea view, including construction project & submitted
$442
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Działka w Opcina Dezanovac, Chorwacja
Działka
Opcina Dezanovac, Chorwacja
Nieruchomość w Chorwacji na sprzedaż: Działka budowlana w atrakcyjnej lokalizacji - REF ID: …
$39,455
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Działka w Krk, Chorwacja
Działka
Krk, Chorwacja
Powierzchnia 558 m²
Kod identyfikacyjny: 138- 23
$967,737
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Działka w Opcina Sucuraj, Chorwacja
Działka
Opcina Sucuraj, Chorwacja
Rozmieszczenie: Sućuraj Wielkość działki: 4617 m2 Możliwe jest zbudowanie domu na tej budo…
$876,407
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Działka w Opcina Vrbnik, Chorwacja
Działka
Opcina Vrbnik, Chorwacja
Powierzchnia 75 700 m²
Island of Krk: In an unspoilt bay, there is a plot of land intended for the development of a…
Cena na zgłoszenie
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Działka w Grad Rovinj, Chorwacja
Działka
Grad Rovinj, Chorwacja
Powierzchnia 5 837 m²
Kod identyfikacyjny: 134- 154
$3,02M
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Działka w Chorwacja
Działka
Chorwacja
Powierzchnia wyspy: 20 085 m2 Morze: 1 m Źródło wody na wyspie Dom / ruina Obszar lądowy: 1 km
$3,80M
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Działka w Opcina Oprtalj, Chorwacja
Działka
Opcina Oprtalj, Chorwacja
Powierzchnia 4 498 m²
Kod identyfikacyjny: 123- 56
$205,038
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Działka w Opcina Ston, Chorwacja
Działka
Opcina Ston, Chorwacja
Powierzchnia 20 085 m²
Mali Ston Bay, wyspa o powierzchni 20.085 m2. Na wyspie znajduje się piękny las sosnowy z gr…
$3,69M
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Działka w Pag, Chorwacja
Działka
Pag, Chorwacja
Powierzchnia 733 m²
Kod identyfikacyjny: 104- 995
$170,927
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Działka w Sveti Ivan Zelina, Chorwacja
Działka
Sveti Ivan Zelina, Chorwacja
Powierzchnia 1 957 m²
SALE, LAND, SAINT IVAN ZELINA Building land for sale in the area of ​​Sveti Ivan Zelina. The…
$33,215
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Działka w Opcina Dezanovac, Chorwacja
Działka
Opcina Dezanovac, Chorwacja
Nieruchomość w Chorwacji na sprzedaż: Działka z częściowym widokiem na morze - REF ID: 2029/…
$147,956
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Działka w Zagrzeb, Chorwacja
Działka
Zagrzeb, Chorwacja
Powierzchnia 664 m²
www.biliskov.com ID: 15233 Zagrzeb, Šalata - sprzedaż na wyłączność - Semi- teached Dom W sa…
Cena na zgłoszenie
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Działka w Grad Zadar, Chorwacja
Działka
Grad Zadar, Chorwacja
Powierzchnia 1 514 m²
Building Land 1,514 m2, Bili Brig, Zadar Above the Zadar bypass, not far from the turnoff to…
$259,816
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Działka w Hrebine, Chorwacja
Działka
Hrebine, Chorwacja
Powierzchnia 862 m²
I27898 Ljudevita Gaja 5
$32,107
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Działka w Grad Kastav, Chorwacja
Działka
Grad Kastav, Chorwacja
Powierzchnia 1 348 m²
Building plot with sea view, Kastav, Rijeka The town of Kastav is located in the immediate v…
$188,216
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Działka w Grad Zadar, Chorwacja
Działka
Grad Zadar, Chorwacja
Powierzchnia 3 365 m²
Residential construction land, 3,365 m2, Put Bokanjca, Zadar The construction land is locate…
$1,33M
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Działka w Zagrzeb, Chorwacja
Działka
Zagrzeb, Chorwacja
Powierzchnia 1 792 m²
www.biliskov.com Dow. os.: 15111 Gajnice Grunty budowlane o powierzchni 1,792 m ², o wymiara…
$299,902
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Działka w Jelsa, Chorwacja
Działka
Jelsa, Chorwacja
Powierzchnia 850 m²
Hvar PokrivenikBuilding ziemi 850 m2 dla saleRight obok plaży. Mieszana strefa budowy, M1. B…
$288,368
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