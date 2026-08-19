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Wille na sprzedaż w Grad Vodice, Chorwacja

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11 obiektów total found
Willa w Grad Vodice, Chorwacja
Willa
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 530 m²
Luksusowy nowy wybudowany willa w Vodice koło Šibenik, położony na 1 linii do morza, kilka m…
$3,60M
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Willa w Srima, Chorwacja
Willa
Srima, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Cena spadła z 999 999 eur do 950 000 eur!Odkryj tę urzekającą willę, znakomitą mieszankę wsp…
$1,09M
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Willa w Grad Vodice, Chorwacja
Willa
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Luksusowa, niezależna miejska willa Zaledwie 400m od morza i plaży, w samym sercu Vodice, Bl…
$857,738
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Willa w Grad Vodice, Chorwacja
Willa
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 233 m²
Luksusowa, półoddzielna willa w budowie z panoramicznym widokiem na morze i wyspy w popularn…
$761,492
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Willa w Srima, Chorwacja
Willa
Srima, Chorwacja
Sypialnie 3
Powierzchnia 163 m²
Opis przedmiotu: W popularnej nadmorskiej lokalizacji Srima, nowoczesny dom pół- z widokiem …
$558,306
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Grad Vodice, Chorwacja
Willa
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 391 m²
Piękna nowoczesna willa w początkowej fazie budowy znajduje się w cichej lokalizacji 700 met…
$1,57M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Grad Vodice, Chorwacja
Willa
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Piękna willa w Vodice z pięknym widokiem na morze!Ta olśniewająca willa, położona na szczyci…
$1,60M
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Willa w Grad Vodice, Chorwacja
Willa
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 377 m²
Luksusowa willa w Vodice zaledwie 700 metrów od morza z niesamowitymi widokiem na morze jako…
$1,57M
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Willa w Grad Vodice, Chorwacja
Willa
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Architektura arcydzieło tylko 500 metrów od morza w superpopularnym Vodice niedaleko Sibenik…
$1,09M
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Willa w Grad Vodice, Chorwacja
Willa
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Ekstrawagancka willa na sprzedaż w Vodice zaledwie 900 metrów od morza i centrum miasta!Vodi…
$1,10M
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Willa w Grad Vodice, Chorwacja
Willa
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 340 m²
Przestronne willa dla dużej rodziny lub nieruchomości turystycznej na sprzedaż w Vodice z wi…
$1,15M
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