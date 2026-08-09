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Wille na sprzedaż w Makarska, Chorwacja

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15 obiektów total found
Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Wyjątkowo atrakcyjna, nowa willa o nowoczesnym wzornictwie z panoramicznym widokiem na morze…
$1,48M
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 6
Powierzchnia 900 m²
Opis przedmiotu: W cichej i poludniowej lokalizacji w pobliżu centrum Makarskiej znajduje si…
$1,36M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 6
Powierzchnia 450 m²
Opis terenu: W cichym miejscu z zapierającym dech w piersiach widokiem powstał dom, który łą…
$1,26M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 409 m²
Nowa, bezlitosna willa z widokiem na morze w okolicy Village Veliko Brdo w Makarskiej, ok. 9…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Niedawno wybudowana willa z basenem i jacuzzi na wzgórzu nad Makarską z pięknym widokiem na …
$1,06M
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Elegancka śródziemnomorska willa z podgrzewanym basenem i panoramicznym widokiem na morze w …
$673,621
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Nowo wybudowana willa z basenem na sprzedaż w małej wiosce Rastovac, w gminie Zagvozd, oferu…
$909,202
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Niesamowita nowoczesna willa na sprzedaż w Makarskiej zaledwie 850 metrów od plaży!Jest wyst…
$1,15M
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Piękny Dalmacji autentyczny styl nieruchomości tylko 200 metrów od morza, z uroczym widokiem…
$909,202
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Ta luksusowa willa znajduje się w wyjątkowo spokojnej okolicy Draznice w pobliżu Makarska, o…
$800,555
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Fascynująca ultranowoczesna willa atrakcyjnej lokalizacji w niezwykle popularnym mieście tur…
$1,14M
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Wyjątkowa nowoczesna willa o znakomitej lokalizacji z pięknym panoramicznym widokiem na morz…
$1,14M
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Willa 5 pokojów w Makarska, Chorwacja
Willa 5 pokojów
Makarska, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
www.biliskov.com  ID: 13622 Makarska, Veliko Brdo Luxury detached newly built villa with a…
$1,50M
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Willa 3 pokoi w Makarska, Chorwacja
Willa 3 pokoi
Makarska, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
MAKARSKA, komfortowy dwupoziomowy apartament z trzema sypialniami, 90,21 m2 z loggią o powie…
$409,482
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Willa 15 pokojów w Makarska, Chorwacja
Willa 15 pokojów
Makarska, Chorwacja
Pokoje 15
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 1 050 m²
www.biliskov.com  ID: 13621 Makarska, Veliko Brdo Three luxurious detached newly built vil…
$4,50M
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