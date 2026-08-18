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Wille na sprzedaż w Grad Vis, Chorwacja

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5 obiektów total found
Willa w Grad Vis, Chorwacja
Willa
Grad Vis, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 140 m²
Atrakcyjna willa z basenem znajduje się w pięknym miejscu na południowej stronie jednej z na…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Vis, Chorwacja
Willa
Grad Vis, Chorwacja
Powierzchnia 240 m²
Rzadka willa na sprzedaż na wyspie Vis - klejnot Chorwacji!Elegancka willa na spokojnej wysp…
$1,11M
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Willa w Grad Vis, Chorwacja
Willa
Grad Vis, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 157 m²
ISLANDIA VIS, RUKAVAC - Elegancka willa z basenem i widokiem na morze, Walking Distance to t…
$914,920
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Grad Vis, Chorwacja
Willa
Grad Vis, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Zlekceważony! Cena spadła z 690 000 eur do 538 000 eur!Urocza willa z trzema sypialniami zna…
$622,325
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Willa w Grad Vis, Chorwacja
Willa
Grad Vis, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 215 m²
Niesamowita willa nabrzeża na wyspie Vis, z 2 apartamentami i pięknymi tarasami z fantastycz…
$1,37M
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