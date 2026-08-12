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Dom wolnostojący na sprzedaż w Chorwacja

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Dom wolnostojący Usuwać
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9 obiektów total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Opcina Liznjan, Chorwacja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Opcina Liznjan, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
LIZNJANNowy dom w centrum z dwoma apartamentami każdy 50m2 i ogród - tylko 1 km do plażyISTR…
$398,733
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Opcina Svetvincenat, Chorwacja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Opcina Svetvincenat, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
SVETVINCENATKamienny dom z 150m2 powierzchni mieszkalnej & basen, BBQ dom & ogródISTRIA - CH…
$503,832
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Opcina Svetvincenat, Chorwacja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Opcina Svetvincenat, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
SVETVINCENATDwa bungalowy z basenem na 180m2 każdy na sprzedaż w zestawieISTRIA - CHORWACJA …
$1,06M
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TekceTekce
Dom wolnostojący 3 pokoi w Opcina Marcana, Chorwacja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Opcina Marcana, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
MARCANA / PULANowy dom z 212m2 powierzchni mieszkalnej, basen - i 1,600m2 ogródISTRIA - CHOR…
$730,807
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Grad Rovinj, Chorwacja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
ROVINJDom z 7 apartamentami i widokiem na morze - 100 m do morzaISTRIA - CHORWACJASpecjalna …
$2,47M
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Opcina Svetvincenat, Chorwacja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Opcina Svetvincenat, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
SVETVINCENATTop kamienny dom, całkowicie nowy odnowiony - mała anoda idealna dla 2- 4 osóbIS…
$346,078
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Opcina Barban, Chorwacja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Opcina Barban, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 530 m²
BARBANWielka willa z pięknym ogrodem i widokiem na morzeISTRIA - CHORWACJA Piękny dom w styl…
$611,125
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Opcina Marcana, Chorwacja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Opcina Marcana, Chorwacja
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Marcana – Krnica Steinhausmit138m2 &
$390,465
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Opcina Marcana, Chorwacja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Opcina Marcana, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 400 m²
MARCANA - KRNICA Dom z 2 apartamentami i widokiem na morze - i tylko 1,5 km do plażyISTRIA -…
$545,884
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