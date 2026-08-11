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Wille na sprzedaż w Szybenik, Chorwacja

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11 obiektów total found
Willa w Szybenik, Chorwacja
Willa
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 427 m²
Doświadcz ostatecznego luksusowego wybrzeża mieszkającego w Sevid z tą niezwykłą willą proje…
$3,75M
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Willa w Szybenik, Chorwacja
Willa
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Przytulna willa w nisko-wieżowym kurorcie Sevid między Trogir i Rogoznica, na skraju fantast…
$719,956
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Willa w Zaboric, Chorwacja
Willa
Zaboric, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Urocza willa w sosnach tuż na plaży, z możliwością zacumowania jacht!Willa znajduje się w ma…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Szybenik, Chorwacja
Willa
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 006 m²
Cena jest dostosowana! Stara cena to 5,3 mln euro, nowa cena to 4,5 mln euro!Niespokojna wła…
$5,19M
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Willa w Szybenik, Chorwacja
Willa
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Dwie możliwości - zakup ziemi w centrum Sibenik lub willi ready z basenem!500 metrów od morz…
$749,954
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Willa w Szybenik, Chorwacja
Willa
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 190 m²
Świetna oferta z fantastycznym widokiem na morze!Nowoczesna luksusowa willa z basenem w mieś…
$923,020
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Willa w Zaboric, Chorwacja
Willa
Zaboric, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 120 m²
Fantastyczna I linia domu naprzeciwko wspaniałej plaży!Oferujemy oszałamiającą nieruchomość …
$2,17M
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Willa w Szybenik, Chorwacja
Willa
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 315 m²
Zlekceważony! Stara cena to 1 590 000 eur, nowa cena to 1 250 000 eur!Na sprzedaż znajduje s…
$1,43M
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Willa w Szybenik, Chorwacja
Willa
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Niezwykła kamienna willa z cudownymi winami morskimi i basenem na wyspie Murter (faktycznie …
$980,709
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Willa w Szybenik, Chorwacja
Willa
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 210 m²
Doskonała luksusowa willa z basenem 40 m od morza w okolicy Razanj w pobliżu Rogoznica, z bo…
$1,43M
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Willa 7 pokojów w Szybenik, Chorwacja
Willa 7 pokojów
Szybenik, Chorwacja
Pokoje 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 000 m²
www.biliskov.com  ID 13525-1 Šibenik - first row to the sea! Luxury detached villa of 1,00…
$5,65M
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Parametry nieruchomości w Szybenik, Chorwacja

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