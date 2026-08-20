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Wille na sprzedaż w Opcina Solta, Chorwacja

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7 obiektów total found
Willa w Necujam, Chorwacja
Willa
Necujam, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 230 m²
Rzadkie nieruchomości na pierwszej linii na wyspie Solta - willa o powierzchni 2000 m2!Położ…
$1,58M
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Willa w Grohote, Chorwacja
Willa
Grohote, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 265 m²
Unikalna nowoczesna willa na pierwszej linii do morza na wyspie Solta!Villa jest na ostatnim…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Necujam, Chorwacja
Willa
Necujam, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 254 m²
Nowy luksusowy ośrodek pierwszego rzędu otoczony dziewiczą śródziemnomorską przyrodą w magic…
$1,72M
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Willa w Necujam, Chorwacja
Willa
Necujam, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 278 m²
Luksusowa willa na sprzedaż na wyspie Šolta - ekskluzywny Seaview Property w Dalmacji!Unikal…
$1,39M
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Willa w Necujam, Chorwacja
Willa
Necujam, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 230 m²
Turn- Key Luxury Seaview Villa na sprzedaż na wyspie Šolta - tylko 80m od morza!Ekstra nowoc…
$925,958
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Willa w Necujam, Chorwacja
Willa
Necujam, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 828 m²
Fascinatung I linia nowoczesnej willi w ramach luksusowego nowego ośrodka otoczonego nietkni…
$4,46M
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TekceTekce
Willa w Necujam, Chorwacja
Willa
Necujam, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 270 m²
Nowoczesny willa w spokojnej okolicy na Šolcie, około 1 km od morza!Ta willa, położona w aut…
$2,29M
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Parametry nieruchomości w Opcina Solta, Chorwacja

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