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Wille na sprzedaż w Grad Supetar, Chorwacja

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19 obiektów total found
Willa w Splitska, Chorwacja
Willa
Splitska, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Urocza willa z basenem na pierwszej linii morza w pobliżu miasta Splitska na Brac!Villa znaj…
$1,48M
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Willa w Grad Supetar, Chorwacja
Willa
Grad Supetar, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Cena spadła! Stara cena to 1 750 000 eur, nowa cena to 1 550 000 eur!Idealnie romantyczny Śr…
$1,77M
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Willa w Mirca, Chorwacja
Willa
Mirca, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Cena spadła z 1 455 000 eur do 1 000 000 eur!Autentyczny Dom Dalmacji z basenem i potencjałe…
$1,14M
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa w Grad Supetar, Chorwacja
Willa
Grad Supetar, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 225 m²
Wspaniała willa nowoczesnego projektu wyjątkowej lokalizacji w małej nadmorskiej miejscowośc…
$1,49M
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Willa w Splitska, Chorwacja
Willa
Splitska, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Nowoczesny śródziemnomorski willa na sprzedaż na wyspie Brač - 180m od morzaOdkryj tę olśnie…
$1,62M
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Willa w Splitska, Chorwacja
Willa
Splitska, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Ta stylowa willa znajduje się wśród drzew sosnowych nad spokojną zatoką Adriatyku w Splitski…
$798,639
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Splitska, Chorwacja
Willa
Splitska, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 270 m²
Fantastyczna ultranowoczesna willa najwyższej jakości z panoramicznym widokiem na morze na p…
$2,88M
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Willa w Splitska, Chorwacja
Willa
Splitska, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 120 m²
BRAČISLAND, SPLITSKA - nowoczesna willa z widokiem na morze z basenem, tarasem na dachu i og…
$694,469
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Willa w Grad Supetar, Chorwacja
Willa
Grad Supetar, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Doskonała nowa oferta na pierwszej linii do morza w Supetar, Wyspa Brac!Cudowna żwirowa plaż…
$2,46M
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Willa w Grad Supetar, Chorwacja
Willa
Grad Supetar, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 130 m²
BRAČISLAND - Autentyczna Brač Stone Villa z basenem, Olive Grove i 2,130 m ² Prywatna Ziemia…
$1,04M
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Willa w Splitska, Chorwacja
Willa
Splitska, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Wspaniała willa na pierwszej linii do morza na wyspie na wyspie Brac zaledwie 10 km od promu…
$2,77M
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Willa w Splitska, Chorwacja
Willa
Splitska, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
BRAČISLAND, SPLITSKA - nowoczesna willa rodzinna z basenem, tarasem na dachu i widokiem na m…
$925,958
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Willa w Splitska, Chorwacja
Willa
Splitska, Chorwacja
$2,78M
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa 10 pokojów w Splitska, Chorwacja
Willa 10 pokojów
Splitska, Chorwacja
Pokoje 10
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 244 m²
Brač, Splitska Newly built, luxurious villa with pool, 244 m2 of living space on a 548 m2 p…
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Splitska, Chorwacja
Willa 4 pokoi
Splitska, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 136 m²
Brač, Splitska, beautiful villa of 136 m2 on a plot of 343 m2.On the ground floor there is a…
$599,805
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Willa 5 pokojów w Splitska, Chorwacja
Willa 5 pokojów
Splitska, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Brač, Splitska, a beautiful villa of 150 m2 of living space with a swimming pool on a plot o…
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Splitska, Chorwacja
Willa 4 pokoi
Splitska, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 205 m²
Brač, Splitska, A beautiful villa with a pool of 205 m2 located on a plot of 420 m2. O…
$830,499
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Willa 4 pokoi w Splitska, Chorwacja
Willa 4 pokoi
Splitska, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 229 m²
Brač, Splitska, villa with an area of ​​229 m2, on two floors, on a plot of land of 425 m2.O…
$922,776
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Willa 4 pokoi w Splitska, Chorwacja
Willa 4 pokoi
Splitska, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 188 m²
Brač, Splitska, beautiful villa of 188 m2, on two floors, on a plot of land of 411 m2.On the…
$761,290
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