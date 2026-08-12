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Wille na sprzedaż w Opcina Sveta Nedelja, Chorwacja

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1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Ruzici, Chorwacja
Willa 5 pokojów
Ruzici, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 315 m²
Istria, Święta Niedziela Luksusowa i designerska willa jednoosobowa o powierzchni brutto 315…
$1,02M
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Parametry nieruchomości w Opcina Sveta Nedelja, Chorwacja

Tanie
Luksusowe
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