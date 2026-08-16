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Wille na sprzedaż w Pula, Chorwacja

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209 obiektów total found
Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 323 m²
ISTRIA, BARBAN - Luksusowa Smart Villa Zbudowana do Passive House Standards z Wellness, Ogrz…
$1,08M
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 337 m²
Willa z basenem w okolicy Liznjan, w połowie drogi do Puli.Łączna powierzchnia 337 m2 Powier…
$771,231
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Powierzchnia 962 m²
Luksusowe historyczne nieruchomości na sprzedaż w Chorwacji - Masywne nieruchomości inwestyc…
$1,13M
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Willa 12 pokojów w Pula, Chorwacja
Willa 12 pokojów
Pula, Chorwacja
Pokoje 12
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 5 270 m²
PULA - GALIZANA Prywatna willa z 273m2 powierzchni mieszkalnej, ponad 5.200m2 podłogi z drze…
$1,15M
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Poznaj przestronną willę z widokiem na morze na sprzedaż w Chorwacji, znajduje się w spokojn…
$595,720
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
ISTRIA, BARBAN - Nieskazitelny nowoczesny dom z basenem Infinity na skraju wsi, zaledwie 12 …
$660,497
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TekceTekce
Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 380 m²
Niezwykła, ultranowoczesna willa w Premanturze zaledwie 800 metrów od plaży, z widokiem na m…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 277 m²
Luksusowa willa na sprzedaż w Istrii, Chorwacja - ekskluzywny Coastal Estate w Banjole!Położ…
$1,72M
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 470 m²
Nowoczesna willa z basenem i widokiem na morze w Puli, zaledwie 1500 metrów od morza!Powierz…
$2,37M
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 360 m²
Wspaniała willa z basenem w Fažana, 800 metrów od morza!Powierzchnia całkowita 360 m2 Ziemia…
$1,67M
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
BANJOLE - Nowoczesna willa z basenem, zaledwie 300 m od morzaTa luksusowa willa, zbudowana n…
$1,96M
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Zlekceważony! Cena spadła z 750 000 eur do 690 000 eur!Willa w obszarze trufli Brtonigla, za…
$789,119
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Nowoczesna nowa willa z widokiem na morze w Banjole strzeżone bezpieczne condominium, zaledw…
$1,11M
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 223 m²
Dwie dołączone wille z basenem na sprzedaż w Peroj cca 2 km od morza!Powierzchnia 200 m2Grun…
$867,554
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Luksusowa willa z basenem w Barbanie!Powierzchnia całkowita 160 m2 Powierzchnia działki wyno…
$651,262
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Cena spadła z 1 500 000 eur do 1 350 000 eur!Starsza willa z widokiem na morze w Pomer na 21…
$1,54M
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 294 m²
Niedaleko od renesansowego miasta Svetvinčent znajduje się komfortowa willa w stylu irlandzk…
$743,373
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Nowy dom rodzinny w Loborice Niedaleko Pula - Modern Design, Wykonana budowa!W niewielkiej o…
$594,134
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Projekt willi w Rakalj, Marčana, w budowie, zaledwie 800 metrów od morza!Powierzchnia całkow…
$2,86M
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 231 m²
Luksusowa willa w Rakalj, obszar Marčana 2,5 km od morza!Willa jest cudownie odizolowana, zn…
$1,37M
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 201 m²
Zadziwiająca nowa willa w Premanturze przy wjeździe do Kamenjak Nature Park!Willa tradycyjne…
$1,37M
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Luksusowa willa z najwyższej jakości sprzętem w Svetvincenat!Całkowita powierzchnia willi wy…
$1,68M
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
W cichej małej wiosce w pobliżu baśniowego miasta Svetvinčenat, schowany na końcu spokojnego…
$889,760
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 165 m²
Svetvinčenat: Luksusowy Kamienny Dom Duo z Pools!Doświadcz autentycznej Istrii z tą okazję n…
$686,190
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Lux willa z basenem w Svetvincenat, 20 km od morza!Całkowita powierzchnia 200 m2 Powierzchni…
$891,200
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 227 m²
Wspaniały design willa w Liznjan, 800 metrów od morza, z widokiem na morze!Znajduje się w os…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 258 m²
Ukryty klejnot otoczony przez naturę w pobliżu Puli!Pula, największe miasto Istrii, siedzi n…
$972,103
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
SVETVINČENAT - Odnowiony Autentyczny Istryjski Kamienny Dom z basenem na 1,290 m2 Land, Tylk…
$777,682
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Dwa domy z basenem w doskonałej lokalizacji w Puli, 3 km od morza!Powierzchnia całkowita 165…
$657,599
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 235 m²
Komfortowy Dom z basenem w Svetvinčenat - 20 km od morza!Ten komfortowy dom z basenem oferuj…
$743,373
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Parametry nieruchomości w Pula, Chorwacja

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