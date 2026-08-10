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Wille na sprzedaż w Opcina Tar Vabriga, Chorwacja

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5 obiektów total found
Willa w Vabriga, Chorwacja
Willa
Vabriga, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
$722,437
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Willa 4 pokoi w Vabriga, Chorwacja
Willa 4 pokoi
Vabriga, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
www.biliskov.com ID: 13771 Istria, Poreč, projekt luksusowych willi. Luksusowa willa o powie…
$1,61M
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Willa 4 pokoi w Vabriga, Chorwacja
Willa 4 pokoi
Vabriga, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
www.biliskov.com ID: 13803 Istria, Poreč, projekt luksusowych willi. Luksusowa willa o powie…
$1,33M
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TekceTekce
Willa 5 pokojów w Frata, Chorwacja
Willa 5 pokojów
Frata, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 203 m²
www.biliskov.com ID: 13773 Istria, Poreč, projekt luksusowych willi. Luksusowa willa o powie…
$1,85M
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Willa 4 pokoi w Frata, Chorwacja
Willa 4 pokoi
Frata, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
www.biliskov.com ID: 13770 Istria, Poreč, projekt luksusowych willi. Luksusowa willa o powie…
$1,50M
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Parametry nieruchomości w Opcina Tar Vabriga, Chorwacja

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