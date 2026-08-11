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Wille na sprzedaż w Grad Omis, Chorwacja

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22 obiekty total found
Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 420 m²
Nowoczesna willa luksusowa na sprzedaż w Chorwacji - Exclusive Sea View Property in Dugi Rat…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 900 m²
Gorąca wyprzedaż!Zlekceważony!Stara cena to 1 570 000 eur, nowa cena to 1 100 000 eur!W idyl…
$1,26M
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Ten piękny i elegancki luksusowy willa na sprzedaż w Jesenice, Dugi Rat zaledwie 170 metrów …
$1,59M
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 330 m²
Odkryj tę wyjątkową luksusową willę na sprzedaż w pobliżu Omiš, Chorwacja, zagnieżdżoną u po…
$1,85M
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 250 m²
Wspaniała nowoczesna luksusowa willa z basenem zaledwie 6 km od Omis i 25 od centrum Splitu!…
$1,73M
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 800 m²
Fenomenal nowy nowoczesny 1 linia 5 * * * * * willa na Riwierze Omis!Położony w malowniczej …
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 213 m²
Ta oszałamiająca willa oferuje rzadką mieszankę całkowitej prywatności, luksusowego komfortu…
$2,12M
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 6
Powierzchnia 600 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż znajduje się dom z pięknym widokiem na morze i okoliczne wyspy …
$665,628
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 700 m²
Ultraluksusowa willa na sprzedaż w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Dalmacji, znajdu…
$2,92M
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Ten ekskluzywny pierwszy rząd do kompleksu morskiego na sprzedaż na oszałamiającej Riwierze …
$1,32M
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 298 m²
Fantastyczna oferta na riwierze Omis - piękna luksusowa, nowoczesna willa z basenem, wellnes…
$2,88M
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piękna willa na wzgórzu w Jesenice z zapierającymi dech w piersiach widokiem na morze!Zapewn…
$1,27M
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 250 m²
Gorąca wyprzedaż!Cena spadła z 1 700 000 eur do 1 105 000 eur!Sprzedaż tego bogatego mieszka…
$1,26M
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Ta olśniewająca willa, położona w spokojnym zakątku Omiš i zaledwie 7 km od morza, jest idea…
$857,738
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 463 m²
Luksusowy Seafront Villa na sprzedaż - Riwiera OmišTa ekskluzywna luksusowa willa znajduje s…
$4,00M
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Willa w Mimice, Chorwacja
Willa
Mimice, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Fantastyczna nowa nowoczesna willa z basenem i windą na pierwszej linii do morza - absolutni…
$3,20M
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 355 m²
Luksusowa willa na sprzedaż w Chorwacji - Panoramiczny widok na morze Nieruchomości w Dugi R…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 270 m²
Ta wspaniała śródziemnomorska willa z basenem i otwartym widokiem na morze jest na sprzedaż …
$1,83M
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Willa w Lokva Rogoznica, Chorwacja
Willa
Lokva Rogoznica, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Villa, która spowodowała FURORE na chorwackim rynku nieruchomości!Czyste nowoczesne linie ni…
$1,50M
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Willa 5 pokojów w Lokva Rogoznica, Chorwacja
Willa 5 pokojów
Lokva Rogoznica, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 350 m²
Omis Luxury detached villa with a total area of 350m2, built in 2021. on a plot of 543m2. T…
$1,96M
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Willa 4 pokoi w Lokva Rogoznica, Chorwacja
Willa 4 pokoi
Lokva Rogoznica, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 520 m²
Omiš, luxurious detached villa with floor plan area of 300 m2 with a pool area of 66 m2, bui…
$2,42M
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Willa 5 pokojów w Lokva Rogoznica, Chorwacja
Willa 5 pokojów
Lokva Rogoznica, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 330 m²
Omis Luxurious detached villa with a total area of 330m2, built in 2020. on a plot of 509m2…
$1,96M
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