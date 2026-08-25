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Adosados en Venta en Badajoz, Španjolska

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Adosado Adosado 5 habitaciones en Medina de las Torres, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Medina de las Torres, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Encantadora casa adosada familiar en una de las urbanizaciones más exclusivas de Atalaya, a …
$754 515
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Casa en planta baja con azotea, gran oportunidad de adquirir una casa con mucho potencial en…
$183 323
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Preciosa casa en pleno casco histórico de Estepona, rodeada de todos los servicios necesario…
$265 764
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Parámetros de las propiedades en Badajoz, Španjolska

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