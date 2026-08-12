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Apartamentos con piscina en venta en Paphos District, Chipre

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Pafos
2320
Peyia
359
Polis
12
Yeroskipou
687
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123 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 121 m²
Piso 3/3
Situato nella vivace zona costiera di Kato Paphos, a soli 600 metri dal mare, questo moderno…
$1,14M
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Agencia
John Taylor Cyprus
Idiomas hablados
English, Русский, Dutch
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 1/4
Amplio apartamento de 2 habitaciones con una superficie de 75,82 metros cuadrados en la prim…
$415,129
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
For sale: Modern two-bedroom apartment in Downtown Residences, in the heart of Kato Paphos. …
$498,734
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Apartamento 1 habitacion en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Panorama Apartments — Contemporary Mediterranean Living in Geroskipou, Paphos Panorama Ap…
$334,445
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
ALSOS — Modern Two-Bedroom Apartment in Anavargos, Paphos This two-bedroom apartment is l…
$328,578
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Apartamento 1 habitación en Pafos, Chipre
Apartamento 1 habitación
Pafos, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Luma Genesis — Modern One-Bedroom Apartment in PaphosModerno apartamento de una habitación e…
$193,626
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
For sale: Modern two-bedroom apartment in Noble, Paphos. This exclusive building consists of…
$475,265
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Apartamento 3 habitaciones en Thrinia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Thrinia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
For sale: Spacious three-bedroom penthouse in Emblem, central Paphos. This elegant penthouse…
$792,108
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Apartamento 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
La Bella — Modern Two-Bedroom Apartment in Geroskipou, Paphos La Bella offers spacious an…
$357,915
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Apartamento 1 habitación en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 1 habitación
Yeroskipou, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 1/1
B103 – 1 Dormitorio Silencio 1 Baño Silencio 52 m2 Interna + 15 m2 Veranda cubierta Superfic…
$338,691
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Apartamento 1 habitacion en Kissonerga, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Venta: Apartamento de 1 dormitorio en Vista Gardens, Chipre.Un proyecto moderno por un desar…
$236,507
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Apartamento 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
CIRVIS — Modern Two-Bedroom Apartments in Paphos The two-bedroom apartments at CIRVIS off…
$422,457
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Apartamento 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
CIRVIS — Modern One-Bedroom Apartments in Paphos The one-bedroom apartments at CIRVIS are…
$258,168
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 91 m²
Luma Genesis — Modern Two-Bedroom Apartment in Paphos Spacious two-bedroom apartment in Lum…
$322,710
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Apartamento 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
For sale: Spacious 3-bedroom apartment in a green residential complex — Oasis Garden, Chlora…
$481,131
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
For sale: Contemporary 2-bedroom apartment in central Paphos — Infinity. This elegant home o…
$464,703
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Apartamento 1 habitacion en Pafos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pafos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
For sale: Modern 1-bedroom apartment in the MITO Paramount complex, Paphos. This stylish hom…
$403,447
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Apartamento 1 habitacion en Pafos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pafos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
For sale: Stylish one-bedroom apartment in Noble, Paphos. This boutique development comprise…
$328,578
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Área 85 m²
Piso 2
El proyecto es un desarrollo residencial moderno situado en la vibrante región universal de …
$518,998
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Agencia
John Taylor Cyprus
Idiomas hablados
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Apartamento 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
For sale: Modern 2-bedroom apartment in a green residential complex — Oasis Garden, Chloraka…
$413,069
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Piso 1/4
NUEVO DESARROLLO DE LUJO – TORRE KINGS SEA VIEW Kings Sea View Tower es un exclusivo proy…
$728,645
VAT
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Desarrollador
Stasis Estates
Idiomas hablados
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Ático Ático 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Panorama Apartments — Contemporary Mediterranean Living in Geroskipou, Paphos Panorama Ap…
$545,674
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Nadia Park — Contemporary Two-Bedroom Apartments in Universal, Paphos Nadia Park offers an …
$428,325
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Área 110 m²
Venta: Apartamento de 2 dormitorios en Lazzero Park, Kato Paphos.Una propiedad moderna con u…
$419,801
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
For sale: a 2-bedroom apartment in Eden Bay, Limassol. A modern project offering refined …
$727,565
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Apartamento 1 habitacion en Pafos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pafos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Venta: Apartamento de 1 dormitorio en Celestia, Kato Paphos.Un proyecto moderno por un desar…
$254,997
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Apartamento 1 habitacion en Pafos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pafos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
ChatGPT сказал: For sale: This spacious one-bedroom apartment at Eden Bay offers elegant …
$422,457
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
For sale: Refined two-bedroom apartment in Noble, Paphos. This exclusive building comprises …
$440,060
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Estudio en Yeroskipou, Chipre
Estudio
Yeroskipou, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Cypress Park Retirement Village — Comfortable Studio Apartment for Senior Living The stud…
$222,964
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 199 m²
Spacious three-bedroom apartment in Eden Bay — a modern gated complex in Limassol. The home …
$891,854
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Tipos de propiedades en Paphos District

áticos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Paphos District, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
campo de golf cercano
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