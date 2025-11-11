Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Kallepeia, Chipre

Apartamento 3 habitaciones en Kallepeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kallepeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 267 m²
This opulent urban property is well situated in Paphos City, close to all the conveniences r…
$694,762
Apartamento en Kallepeia, Chipre
Apartamento
Kallepeia, Chipre
Πρόκειται γα ένα μεγάλο γεωργικό κομμάτι γης, 6021 τετραγωνικών μέτρων, μεταξύ των χωριών Κα…
$58,060
Apartamento 3 habitaciones en Kallepeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kallepeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
For sale is a charming semi-detached bungalow nestled in the picturesque village of Kallepia…
$209,018
Apartamento en Kallepeia, Chipre
Apartamento
Kallepeia, Chipre
Big land opportunity/investment in Kallepeia.The building factor is 10% with coverage is 10%…
$87,091
Apartamento 3 habitaciones en Kallepeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kallepeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
This opulent urban property is well situated in Paphos City, close to all the conveniences r…
$956,319
Apartamento en Kallepeia, Chipre
Apartamento
Kallepeia, Chipre
The specific Agricultural land in Kallepia typically features fertile soil, ideal for cultiv…
$104,509
Apartamento 3 habitaciones en Kallepeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kallepeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 266 m²
This opulent urban property is well situated in Paphos City, close to all the conveniences r…
$608,993
Apartamento en Kallepeia, Chipre
Apartamento
Kallepeia, Chipre
Big land opportunity/investment in Kallepeia Village.Building density 30%,coverage 20% and a…
$75,479
Apartamento en Kallepeia, Chipre
Apartamento
Kallepeia, Chipre
This plot is located in Kallepia, Paphos.It has an area of c. 2,350sqm and abuts a registere…
$110,315
Apartamento en Kallepeia, Chipre
Apartamento
Kallepeia, Chipre
Área 5 686 m²
Residential land in Kallepeia community of Paphos District. The field has an irregular shape…
$325,139
Apartamento en Kallepeia, Chipre
Apartamento
Kallepeia, Chipre
This plot is located in Kallepeia, Paphos.It has an area of 4,014sqm and benefits from c. 11…
$162,569
