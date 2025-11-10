Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Lysos, Chipre

3 habitaciones
3
10 propiedades total found
Apartamento en Lysos, Chipre
Apartamento
Lysos, Chipre
The plot is located on a hill in the village of Lysos two minutes walking from the center.It…
$325,139
Apartamento en Lysos, Chipre
Apartamento
Lysos, Chipre
This is a 883 sqm residential land located in Lysos, Paphos, falling under Zone H2. The pr…
$116,121
Apartamento en Lysos, Chipre
Apartamento
Lysos, Chipre
Residential field in Lysos community of Paphos District. It is situated at a distance approx…
$98,122
Ness Wii MarketNess Wii Market
Apartamento 3 habitaciones en Lysos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Lysos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
This is a three-bedroom house (No.1) part of a residential complex with 11 houses in Lysos, …
$185,794
Apartamento en Lysos, Chipre
Apartamento
Lysos, Chipre
This is a 5,017 sqm agricultural land located in Lysos, Paphos, within Zone G3. The land o…
$58,060
Apartamento 3 habitaciones en Lysos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Lysos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Three-Bedroom House for Sale in Lysos, Paphos – Residential Complex with Swimming Pool Disc…
$212,501
Century 21Century 21
Apartamento en Lysos, Chipre
Apartamento
Lysos, Chipre
Βρίσκεται στο Χωριό Λυσος διπλα απο το δασος της Πάφου, κοντα στα χωριά Περιστερώνα - Φιλου…
$52,254
Apartamento en Lysos, Chipre
Apartamento
Lysos, Chipre
This is a 11721 sqm agricultural land located in Lysos, Paphos, within Zone G3. The land o…
$116,121
Apartamento en Lysos, Chipre
Apartamento
Lysos, Chipre
This land is located in Lysos, Paphos.It has an area of 11,372sqm and is landlocked (c. 400m…
$62,705
Atlas PropertyAtlas Property
Apartamento 3 habitaciones en Lysos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Lysos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
The is a three-bedroom house, part of a residential complex with 11 houses in Lysos, Paphos.…
$153,280
