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Apartamentos en la montaña en venta en Paphos District, Chipre

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Pafos
2320
Peyia
359
Polis
12
Yeroskipou
687
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83 propiedades total found
Apartamento en Lemona, Chipre
Apartamento
Lemona, Chipre
Esta tierra agrícola en Lemona, Paphos, Chipre abarca 7,024 metros cuadrados y cae dentro de…
$46,093
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Apartamento en Meladeia, Chipre
Apartamento
Meladeia, Chipre
Tierra 1: A 13,044 m2 tierra agrícola en Zona G3 con un factor de construcción del 10% y un …
$241,988
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Apartamento 3 habitaciones en Kouklia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kouklia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 255 m²
En venta es un impresionante bungalow independiente situado en la zona deseable de Secret Va…
$1,97M
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Apartamento en Lasa, Chipre
Apartamento
Lasa, Chipre
Una gran parcela de tierra en el pueblo de Lasa, distrito de Paphos Hay olivos plantados en…
$63,378
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Apartamento en Ineia, Chipre
Apartamento
Ineia, Chipre
Gran terreno residencial en Ineia Venta es la parte 1/2 del campo que corresponde a un área…
$207,418
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Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
An agricultural land in Stroumpi village, Paphos district La propiedad se une a una carrete…
$69,139
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Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
An agricultural land in Stroumpi village, Paphos district La propiedad se une a una carrete…
$115,232
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Apartamento 2 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 113 m²
Venta: Si desea despertar el desayuno en "Paradise" y con vistas al mar Mediterráneo, esta …
$823,910
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 2/4
NUEVO DESARROLLO DE LUJO – TORRE KINGS SEA VIEW Kings Sea View Tower es un exclusivo proy…
$694,328
VAT
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Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Stasis Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
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Apartamento en Letymbou, Chipre
Apartamento
Letymbou, Chipre
Una gran parcela de tierra en el pueblo de Kourdaka, distrito de Paphos Tamaño: 30101m2 Ha…
$69,139
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Apartamento en Arminou, Chipre
Apartamento
Arminou, Chipre
Gran campo agrícola en Arminou, distrito de Paphos. La propiedad se encuentra en la zona . …
$57,616
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Apartamento en Konia, Chipre
Apartamento
Konia, Chipre
Una gran parcela residencial en Konia, Paphos El activo tiene un área de 2007m2 y se abre e…
$345,697
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Apartamento en Marathounta, Chipre
Apartamento
Marathounta, Chipre
La tierra agrícola en la aldea de Marathounta, Paphos, se caracteriza por su suelo fértil y …
$115,232
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Apartamento en Kouklia, Chipre
Apartamento
Kouklia, Chipre
Campo residencial en Kouklia , Paphos District 1000sm Esta parcela de tierra tiene una apro…
$288,081
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Apartamento 2 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Esta propiedad de 2 dormitorios es parte de un complejo residencial de estilo de vida de luj…
$1,04M
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Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
An agricultural land in Stroumpi village, Paphos district La propiedad se une a una carrete…
$97,947
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Apartamento 4 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 310 m²
Como la primera colina en la parte sur oeste de Chipre frente al Mediterráneo, Lofos tiene e…
$1,56M
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Apartamento en Koili, Chipre
Apartamento
Koili, Chipre
Un gran campo agrícola en venta en Koili pueblo, distrito de Paphos La propiedad tiene una …
$80,663
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Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
Agricultura en Stroumpi 7024 Sm con 10% de factores de cubierta y 10% factor de construcción…
$57,616
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Apartamento en Goudi, Chipre
Apartamento
Goudi, Chipre
Una gran parcela de tierra en la aldea de Goudi, distrito de Paphos. La propiedad cae en la…
$80,663
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Piso 1/4
NUEVO DESARROLLO DE LUJO – TORRE KINGS SEA VIEW Kings Sea View Tower es un exclusivo proy…
$728,645
VAT
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Stasis Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
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Apartamento 4 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 276 m²
Un desarrollo de prestigio y elite compuesto por sólo seis villas de 2 pisos, que ofrecen vi…
$910,334
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Apartamento en Steni, Chipre
Apartamento
Steni, Chipre
Terrenos agrícolas en Steni , Paphos 14716sm Factor de construcción 10% / Factor de cubiert…
$126,755
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Apartamento 4 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 310 m²
Como la primera colina en la parte sur oeste de Chipre frente al Mediterráneo, Lofos tiene e…
$1,56M
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Apartamento en Lysos, Chipre
Apartamento
Lysos, Chipre
Esta es una tierra agrícola de 5,017 m2 situada en Lysos, Paphos, dentro de la Zona G3. El …
$57,616
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Apartamento 3 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Accedido a través de un patio privado sombreado, esta propiedad paredes de cristal alto llen…
$1,45M
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Apartamento en Lysos, Chipre
Apartamento
Lysos, Chipre
Esta es una tierra agrícola de 11721 m2 situada en Lysos, Paphos, dentro de la Zona G3. El …
$115,232
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Apartamento 2 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Esta propiedad de 2 dormitorios es parte de un complejo residencial de estilo de vida de luj…
$1,00M
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Apartamento en Meladeia, Chipre
Apartamento
Meladeia, Chipre
Se trata de un terreno agrícola de 13,044 m2 ubicado en Lysos, Paphos, clasificado bajo la Z…
$115,232
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Apartamento en Letymbou, Chipre
Apartamento
Letymbou, Chipre
Land In Kallepia Paphos Cyprus 7358sm Kallepia, un pintoresco pueblo en la región de Papho…
$80,663
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Tipos de propiedades en Paphos District

áticos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Paphos District, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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