  Kritou Tera
  Chipre
  Kritou Tera
  Residencial
  Apartamento

Apartamentos en venta en Kritou Tera, Chipre

10 propiedades total found
Apartamento en Kritou Terra, Chipre
Apartamento
Kritou Terra, Chipre
For sale: A spacious 6,021 m² field in the tranquil village of Kritou Tera, Paphos. This bea…
$40,642
Dejar una solicitud
Apartamento en Kritou Terra, Chipre
Apartamento
Kritou Terra, Chipre
For sale is a large field with a plot size of 3,345 square meters, located in the beautiful …
$17,418
Dejar una solicitud
Apartamento en Kritou Terra, Chipre
Apartamento
Kritou Terra, Chipre
For sale: A spacious field with a total plot size of 2,105 square meters, located in the cha…
$9,777
Dejar una solicitud
Apartamento en Kritou Terra, Chipre
Apartamento
Kritou Terra, Chipre
Agricultural land for sale in Kritou Tera village in Paphos. The land falls in the agricu…
$103,348
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Kritou Terra, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kritou Terra, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Charming 3-Bedroom Home in Tranquil Kritou Tera Village Location: Situated in the pictures…
$313,527
Dejar una solicitud
Apartamento en Kritou Terra, Chipre
Apartamento
Kritou Terra, Chipre
Large two fields of total size 5450m2 for Sale Kritou Tera For sale: Spacious 5,450 m² of 2 …
$26,708
Dejar una solicitud
Apartamento en Kritou Terra, Chipre
Apartamento
Kritou Terra, Chipre
For sale residential land in Krittou Tera, paphos. The land is adjacent to a main road an…
$81,285
Dejar una solicitud
Apartamento en Kritou Terra, Chipre
Apartamento
Kritou Terra, Chipre
Το τεμαχιο έχει συνολικό εμβαδόν 1119 τ.μ. και απολαμβάνει την ωραία θέα της γύρω περιοχής. …
$92,897
Dejar una solicitud
Apartamento en Kritou Terra, Chipre
Apartamento
Kritou Terra, Chipre
For sale: Spacious field with a total plot size of 2,342 square meters, located in the charm…
$81,587
Dejar una solicitud
Apartamento en Kritou Terra, Chipre
Apartamento
Kritou Terra, Chipre
For sale: an exceptional development land opportunity in the charming village of Kritou Tera…
$226,436
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Kritou Tera, Chipre

