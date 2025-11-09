Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Meladeia, Chipre

5 propiedades total found
Apartamento en Meladeia, Chipre
This agricultural field is located in the serene countryside of the Meladeia community in th…
$127,733
Apartamento en Meladeia, Chipre
Land 1: A 13,044 sqm agricultural land in Zone G3 with a building factor of 10% and a covera…
$243,854
Apartamento en Meladeia, Chipre
Agricultural plot of 5,352 sqmWith access to a registered road (asphalt) of appx 30 lengh, a…
$58,060
Apartamento en Meladeia, Chipre
This is a 13,044 sqm agricultural land located in Lysos, Paphos, classified under Zone G3. …
$116,121
Apartamento en Meladeia, Chipre
Agriculture plot of 28,763 sqm.with close access to Meladeia, Lysos and Peristerona villages…
$232,242
Parámetros de las propiedades en Meladeia, Chipre

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
