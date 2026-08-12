Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Paphos District
  4. Residencial
  5. Ático

Áticos en Venta Paphos District, Chipre

;
Pafos
58
Yeroskipou
21
Chloraka
4
Koinoteta Chloraka
4
Mostrar más
Ático Borrar
Eliminar
92 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Konia, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Konia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Piso 3/3
El nuevo complejo residencial, actualmente en construcción, consta de apartamentos de lujo y…
$557,666
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamentos de lujo & Villas en una comunidad de colinas Gated – Chloraka, Paphos Descubra …
$455,550
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Ático Ático 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Piso 3/3
Ático de lujo con vistas panorámicas de la ciudad en el corazón de PaphosSituado en el centr…
$522,811
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Ático Ático 3 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Piso 2/2
Penthouse apartamento en venta bajo el proyecto, que ofrece 109 m2 de espacioso y confortabl…
$642,836
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 2/2
Descubra la vida moderna en este ático de construcción en Geroskip. Disfrute de 86 m2 de esp…
$524,575
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Anavargos, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Anavargos, Chipre
Dormitorios 2
Área 111 m²
Los apartamentos modernos y espaciosos se encuentran en una zona muy céntrica. A pocos minut…
$354,526
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Ático Ático 1 habitacion en Yeroskipou, Chipre
Ático Ático 1 habitacion
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Apartamento de 1 dormitorio El apartamento de 1 dormitorio es una declaración de confort ref…
$375,619
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Ático Ático 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 3
Este excepcional ático de dos dormitorios ofrece impresionantes vistas panorámicas al mar de…
$428,149
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Ático Ático 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 4/4
Ático de 2 dormitorios – Centro Ciudad, Paphos Este elegante Penthouse de 2 dormitorios est…
$414,659
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Ático Ático 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Piso 3/3
Venta de un exclusivo proyecto ático situado en una zona animada de Paphos. Este moderno apa…
$687,513
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 3/3
Ático de 3 dormitorios – Una firma de luz, espacio y lujo Una obra maestra de vida elevada, …
$525,196
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Ático Ático 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 181 m²
Piso 3/3
En venta bajo el proyecto, este moderno ático ofrece un alto nivel de vida con una amplia zo…
$1,75M
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Piso 4/4
Este elegante edificio de apartamentos de 4 plantas se encuentra en la zona de Pano (upper) …
$1,00M
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Área 325 m²
Piso 325
El proyecto se encuentra en la zona de Kato Paphos, un animado complejo turístico en la bahí…
$1,56M
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Piso 2/2
En venta es un impresionante ático en construcción, situado en la pintoresca zona de Mandria…
$439,076
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 183 m²
Piso 5/5
Este proyecto es un desarrollo moderno en el centro de Paphos, que ofrece amplios apartament…
$2,24M
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 3/3
Este impresionante ático en la fase de construcción ofrece un estilo de vida refinado en la …
$487,957
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
Venta: Este impresionante ático del proyecto ofrece una amplia zona interior de 128 m2, tres…
$670,872
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 4/4
Venta: Moderno apartamento en el proyecto en el prestigioso distrito de Universal. Este átic…
$699,801
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Piso 4/4
Venta es un elegante proyecto ático en la prestigiosa zona de Geroskipou. Esta espaciosa cas…
$549,491
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Piso 6/6
Residencia construida en el famoso parque de flores en el centro de Paphos. El parque de 32.…
$566,177
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Área 304 m²
Piso 304
El proyecto se encuentra en la zona de Kato Paphos, un animado complejo turístico en la bahí…
$1,25M
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 106 m²
Piso 4/4
Venta: Este moderno ático en construcción ofrece una oportunidad única para convertirse en e…
$873,750
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 214 m²
Piso 3/4
Apartamento B-15 es una residencia de 3 dormitorios de 3 niveles dentro de los bloques de ap…
$2,51M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Ático Ático 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 1/1
Este proyecto de diseño meticuloso después de la terminación está idealmente situado, a sólo…
$890,028
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 189 m²
Piso 4/4
Ático de dos dormitorios – Modern Comfort en Universal, Paphos Este apartamento de dos dormi…
$569,215
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Ático Ático 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
Amplio ático en venta, que ofrece 143 m2 de cómodo espacio interior. Este apartamento revent…
$489,861
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 2/2
Aticos lujosos y grandes situados en la zona más céntrica de Paphos, a poca distancia de tie…
$713,581
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Ático Ático 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Área 87 m²
Este moderno ático de 2 dormitorios está situado en la zona universal de Kato Paphos, que of…
$324,982
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Ático Ático 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Panorama Apartments — Contemporary Mediterranean Living in Geroskipou, Paphos Panorama Ap…
$545,674
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Paphos District, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir