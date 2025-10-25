Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Episkopi Pafou, Chipre

Apartamento 3 habitaciones en Episkopi, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Episkopi, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 199 m²
$572,279
Apartamento 4 habitaciones en Episkopi, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Episkopi, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 267 m²
$1,39M
