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Apartamentos del mar en venta en Paphos District, Chipre

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Pafos
2320
Peyia
359
Polis
12
Yeroskipou
687
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314 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Presentando un nuevo proyecto impresionante en Kissonerga, idealmente situado a poca distanc…
$737,486
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Apartamento 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Venta es un moderno apartamento fuera del plano en la zona deseable de Chlorakas. Esta espac…
$357,220
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Estructuras impresionantes de alta calidad. Esta torre de lujo tendrá 50 apartamentos de lu…
$2,39M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Este es un lujoso apartamento junto al mar situado en una comunidad residencial premium en P…
$1,47M
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Apartamento 1 habitacion en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Venta es un apartamento moderno actualmente en construcción en la vibrante zona de Kato Pafo…
$979,474
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Apartamento 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Venta: Un moderno apartamento de dos dormitorios y dos baños situado en la octava planta de …
$1,94M
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Este es un lujoso apartamento junto al mar situado en una comunidad residencial premium en P…
$1,47M
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Apartamento 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
En venta es un amplio apartamento fuera del plano en la pintoresca zona de Chlorakas. Esta m…
$241,988
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Apartamento 3 habitaciones en Kouklia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kouklia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 255 m²
En venta es un impresionante bungalow independiente situado en la zona deseable de Secret Va…
$1,97M
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Apartamento 3 habitaciones en Empa, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Empa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Venta es un moderno maisonette actualmente en construcción en la zona deseable de Empa. Con …
$377,100
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Venta: Moderno apartamento de dos dormitorios, dos baños en las tumbas de la zona de Reyes. …
$410,461
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Venta: Amplio apartamento de dos dormitorios y dos baños en construcción en las tumbas busca…
$723,658
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Estructuras impresionantes de alta calidad. Esta torre de lujo tendrá 50 apartamentos de lu…
$1,98M
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Apartamento 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Descubre este lujoso apartamento en venta, actualmente en construcción, situado en la vibran…
$2,82M
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Estructuras impresionantes de alta calidad. Esta torre de lujo tendrá 50 apartamentos de lu…
$2,82M
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Apartamento en Ineia, Chipre
Apartamento
Ineia, Chipre
Gran terreno residencial en Ineia Venta es la parte 1/2 del campo que corresponde a un área…
$207,418
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Apartamento 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
¡Bienvenido a su futura casa en Chlorakas! Este apartamento de planta baja ofrece una amplia…
$253,511
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Apartamento en Pafos, Chipre
Apartamento
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Venta: Un moderno apartamento estudio actualmente en construcción en las tumbas populares de…
$394,823
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Apartamento 1 habitacion en Pafos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pafos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
En venta es un moderno apartamento bajo construcción que ofrece un cómodo espacio interno de…
$496,651
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Apartamento 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 375 m²
Villa frente al mar de lujo – Vida costera contemporánea Situado en un barrio costero muy c…
$5,42M
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Apartamento 4 habitaciones en Konia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Konia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 510 m²
Esta impresionante villa de cuatro dormitorios se encuentra en la hermosa zona de Konia y cu…
$2,97M
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Apartamento 4 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 214 m²
Presentando un nuevo proyecto impresionante en Kissonerga, idealmente situado a poca distanc…
$846,957
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Apartamento 3 habitaciones en Polis, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Villas de lujo frente a la playa en Polis Chrysochous, Chipre ? Vida costera exclusiva Desc…
$927,619
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Venta: Amplio apartamento de dos dormitorios y dos baños en construcción en las tumbas busca…
$723,658
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Apartamento en Pafos, Chipre
Apartamento
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Venta: Un moderno apartamento estudio actualmente en construcción en las tumbas populares de…
$394,094
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Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Acheleias, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Acheleias, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Descubre villas frente a la playa premium en Geroskipou, Paphos. Residencias de dos dormitor…
$792,909
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Apartamento 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Este apartamento está diseñado para capturar impresionantes vistas al mar. La propiedad cue…
$368,743
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Apartamento 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Venta: Una hermosa villa independiente reformada en la zona de Chlorakas. Con 115 metros cua…
$580,153
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Apartamento 4 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 244 m²
En venta es un bungalow de estilo moderno y listo, que ofrece un amplio espacio habitable de…
$2,88M
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Venta es un apartamento moderno actualmente en construcción, que se completará en 2026. Esta…
$474,488
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Tipos de propiedades en Paphos District

áticos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Paphos District, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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