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Apartamentos en venta en Trimithousa, Chipre

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Apartamento 3 habitaciones en Trimithousa, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Trimithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Amplio apartamento de 3 dormitorios en venta en Tremithousa, Paphos. El diseño incluye tres …
$342,769
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Apartamento 3 habitaciones en Trimithousa, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Trimithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Excepcional desarrollo residencial enclavado en el encantador pueblo de Tremithousa. Idealme…
$437,696
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Apartamento 1 habitacion en Trimithousa, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Trimithousa, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Excepcional desarrollo residencial enclavado en el encantador pueblo de Tremithousa. Idealme…
$247,644
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Trimithousa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Trimithousa, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Excepcional desarrollo residencial enclavado en el encantador pueblo de Tremithousa. Idealme…
$362,827
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