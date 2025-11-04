Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Stroumpi, Chipre

28 propiedades total found
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
An agricultural land in Stroumpi village, Paphos district The property adjoins a public r…
$116,121
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
Large plot of land above Stroumbi village, over 10,500 m2 with a 60% build factor.Elevated p…
$928,968
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
The land is located in Stroumpi, Paphos. It has an area of 6,021sqm and benefits from c. 83m…
$301,914
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
The land is located in Stroumpi, Paphos.It has an area of 2,342sqm and benefits from road fr…
$140,506
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
For sale is an impressive residential field, located in the charming area of Stroumbi. With…
$255,466
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
The property is located approximately 120m northeast of Paphos – Polis Chrysochous road. I…
$137,870
Apartamento 3 habitaciones en Stroumpi, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Stroumpi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 209 m²
FOR SALE: This property is an exclusive listing by Fox Realty Paphos. FREE OF VAT This s…
$423,841
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
Προς πωληση γεωργικο τεμαχιο στο χωριο Στρουμπι της επαρχιας Παφου. Tο τεμάχιο εμπίπτει στη…
$57,480
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
For sale agriculture land in Stroumbi village in Paphos.The land is located within a very cl…
$232,242
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
Tο τεμάχιο εμπίπτει στη γεωργική ζώνη Γ3, με συντελεστή δόμησης 10%, συντελεστή κάλυψης 10% …
$52,835
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
This is a residential plot at Stroumpi -  Paphos.The plot has beautiful and panoramic views …
$98,703
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
This is a field located in Stroumpi, Paphos, approximately 1 km northwest of the village cen…
$191,600
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
Two adjacent residential fields in Stroumbi village, Paphos district. Corner property wi…
$290,302
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
For sale residential land in Stroumbi village in Paphos.It has a total area of 4683 sq.m. an…
$281,013
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
A residential plot in the Stroumpi community of Paphos, located about 450 meters northeast o…
$181,149
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
Agriculture field in Stroumpi  Community, in Paphos District. It is situated 3.00 Km (approx…
$46,448
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
Tα τεμάχια εμπίπτουν στη γεωργική ζώνη Γ3, με συντελεστή δόμησης 10%, συντελεστή κάλυψης 10%…
$75,479
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
An agricultural land in Stroumpi village, Paphos district The property adjoins a public r…
$98,703
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
An agricultural land in Stroumpi village, Paphos district The property adjoins a public r…
$69,673
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
Exceptional development land available in the charming village of Stroumbi. This large plot …
$174,181
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
Mountain view 5050sq.m. residential land for sale in Stroumpi village.H2 zone, with 90% Buil…
$255,466
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
E. Tο τεμάχιο εμπίπτει στη γεωργική ζώνη Γ3, με συντελεστή δόμησης 10%, συντελεστή κάλυψης 1…
$74,317
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
This land is located in Stroympi village. It is a big land, in agricultural zone. There is …
$104,509
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
Plot of agricultural land with 10% build, above the village of Stroumbi 5,315 m2 so a house …
$232,242
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
Agricultural land in Stroumpi 7024 Sm with 10% Cover Factor and 10% Build factor , Stroumpi …
$58,060
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
The land has easy access to the main road and is located very close from the center of the …
$290,302
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
Agricultural land in Stroumpi 4683sm. 10% Cover Factor , 10% Build Factor , G3 Zone Type …
$116,121
Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
Available for sale is the 4 5 share of a  residential field, in Stroumpi community, Paphos D…
$157,925
