Apartamentos en venta en Armou, Chipre

Apartamento en Armou, Chipre
This land is located in Armou, Paphos.It has an area of 7,024sqm and benefits of c. 31m fron…
$142,829
Apartamento en Armou, Chipre
Residential field in Armou Community in Paphos District. The immediate area of the property …
$99,864
Apartamento en Armou, Chipre
Privileged plot in the center of Armou village.Excellent view to the city of Paphos and the sea
$290,302
Apartamento en Armou, Chipre
This asset comprises of two adjoining fields in Armou, Paphos. The asset is located c. 2k…
$298,431
Apartamento en Armou, Chipre
Residential Plot is available for sale in Armou, Paphos. The property has an area of 595sqm …
$162,569
Apartamento en Armou, Chipre
Plot of land for sale.This plot has the opportunity to build 1902 m² + 2959 m² with coverage…
$1,74M
Apartamento en Armou, Chipre
Land of 9700m sq in Armou falling 2 zones G3 92% and Z3 8%.Building density=10% Coverage=10%…
$116,121
Apartamento 5 habitaciones en Armou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
For sale is a stunning detached house situated in the peaceful village of Armou. This spacio…
$870,907
Apartamento en Armou, Chipre
Residential Plot is available for sale in Armou, Paphos. The property has an area of 528sqm …
$150,957
Apartamento 3 habitaciones en Armou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 223 m²
A chic well-groomed garden invites you to relax in nature. There is a barbecue area for outd…
$1,73M
Apartamento en Armou, Chipre
Discover a beautiful 529 sqm residential plot located in the peaceful community of Armou, ju…
$160,247
Apartamento en Armou, Chipre
This land is located in Armou, Paphos, c 1km northeast of Armou village and 1,6km southwest …
$114,379
Apartamento 3 habitaciones en Armou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 223 m²
A chic well-groomed garden invites you to relax in nature. There is a barbecue area for outd…
$1,74M
Apartamento en Armou, Chipre
SPECIAL OFFER!! FROM MARKET VALUE 482.400 ONLY 350.000 ASKING PRICE.Residential land in a ba…
$406,423
Apartamento en Armou, Chipre
Plot of land for sale.This plot has the opportunity to build 4,515 m² with coverage of 50% a…
$348,363
Apartamento en Armou, Chipre
Privileged plot in the center of Armou village.Excellent views to the city of Paphos and the sea
$191,600
Apartamento en Armou, Chipre
A very big piece of land very close to Armou village with the prospect of entering the resid…
$232,242
Apartamento 4 habitaciones en Konia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 326 m²
$1,73M
Apartamento en Armou, Chipre
Residential Plot is available for sale in Armou, Paphos. The property has an area of 628sqm …
$174,181
Apartamento en Armou, Chipre
Residential Plot is available for sale in Armou, Paphos. The property has an area of 613sqm …
$162,569
Apartamento en Armou, Chipre
Discover a beautiful 526 sqm residential plot located in the peaceful community of Armou, ju…
$159,721
Apartamento en Armou, Chipre
Discover a beautiful 544 sqm residential plot located in the peaceful community of Armou, ju…
$167,823
Apartamento en Armou, Chipre
Residential land 2342 square meters in Armou village Paphos.Offers an excellent view of the …
$406,423
