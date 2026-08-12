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Apartamentos en venta en Paphos District, Chipre

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Pafos
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
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Área 130 m²
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Apartamento de 3 dormitorios – Nuevo desarrollo en Universal Este nuevo desarrollo residenc…
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
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Apartamento 4 habitaciones en Stroumpi, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Stroumpi, Chipre
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El pueblo de Strumbi se encuentra en colinas pintorescas de la región de Paphos, entre viñed…
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
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Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 3
Este elegante apartamento de 2 dormitorios ofrece una vida contemporánea generosa en una vib…
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
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Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Piso 1
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Apartamento 2 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 2
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Apartamento 1 habitacion en Pafos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pafos, Chipre
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Apartamento de un dormitorio en venta en Kato Paphos. Descubre este hermoso apartamento de u…
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
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Apartamento de 2 dormitorios – Nuevo desarrollo en Universal Este nuevo desarrollo residenc…
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Apartamento 1 habitacion en Pafos, Chipre
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Apartamento de 1 dormitorio – Brand-New Development in Universal Este nuevo desarrollo resi…
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Apartamento 1 habitacion en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Agia Marinouda, Chipre
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Área 63 m²
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Apartamento de 1 dormitorio en una nueva comunidad residencial Descubra la vida contemporáne…
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Apartamento 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
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Área 90 m²
Este complejo se encuentra en Universal, una de las zonas residenciales más populares de Pap…
$438,757
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 1
Apartamento de 3 dormitorios – Nuevo desarrollo en Universal Este nuevo desarrollo residenc…
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
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Pafos, Chipre
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Área 114 m²
Piso 1
Apartamento de 2 dormitorios – Nuevo desarrollo en Universal Este nuevo desarrollo residenc…
$534,709
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Apartamento 2 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
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Área 133 m²
Piso 2
Apartamento de 2 dormitorios en una nueva comunidad residencial Descubra la vida contemporán…
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
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Área 121 m²
Piso 3/3
Situato nella vivace zona costiera di Kato Paphos, a soli 600 metri dal mare, questo moderno…
$1,14M
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Apartamento 1 habitacion en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 2
Apartamento de 1 dormitorio en una nueva comunidad residencial Descubra la vida contemporáne…
$343,258
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
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Pafos, Chipre
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
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Pafos, Chipre
Dormitorios 2
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Área 113 m²
Apartamentos Boutique en Universal, Paphos Este moderno desarrollo residencial boutique se …
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Apartamento 1 habitacion en Pafos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pafos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1
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Apartamento en Yeroskipou, Chipre
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Yeroskipou, Chipre
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Área 43 m²
Este complejo se encuentra en Universal, una de las zonas residenciales más populares de Pap…
$207,832
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
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Área 106 m²
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$494,004
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Apartamento 2 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
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Área 103 m²
Piso 2
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
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Área 96 m²
Piso 1/5
En el corazón del bullicioso centro de la ciudad de Pafos se levanta un moderno desarrollo r…
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
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$319,218
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
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Pafos, Chipre
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Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 2
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Apartamentos Boutique en Universal, Paphos Este moderno desarrollo residencial boutique se …
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Apartamento 1 habitacion en Agia Marinouda, Chipre
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Agia Marinouda, Chipre
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Piso 3
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Área 169 m²
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Tipos de propiedades en Paphos District

áticos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Paphos District, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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campo de golf cercano
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