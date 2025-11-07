Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Simou
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Simou, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Apartamento en Simou, Chipre
Apartamento
Simou, Chipre
Agricultural land located in Simou, Paphos The size of this property is 14716 m.sq and it…
$75,479
Dejar una solicitud
Apartamento en Simou, Chipre
Apartamento
Simou, Chipre
INVESTMENT OPPORTUNITY.Simou is mountainous settlement close to Polis and around 30 km north…
$68,511
Dejar una solicitud
Apartamento en Simou, Chipre
Apartamento
Simou, Chipre
Residential field with a building density of 90%, in Simou village of Paphos district. I…
$197,406
Dejar una solicitud
Monte OnlineMonte Online
Apartamento en Simou, Chipre
Apartamento
Simou, Chipre
For sale: A large field for sale in Simou Village, located in Paphos District, offering a g…
$127,733
Dejar una solicitud
Apartamento en Simou, Chipre
Apartamento
Simou, Chipre
For sale residential land in Simou village in Paphos district. The land is adjacent to a …
$41,804
Dejar una solicitud
Apartamento en Simou, Chipre
Apartamento
Simou, Chipre
Land for sale in Simou, Paphos at a bargain price!!Only nbsp;1 0.000!!!The size of this prop…
$116,121
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24

Parámetros de las propiedades en Simou, Chipre

con Vista a la montaña
con Vista al lago
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir