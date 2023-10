New residence with a swimming pool and green area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey

Mahmutlar, Türkei

Preis auf Anfrage

38 m² 1

Kapitulation vor: 2021

Neue Apartments in Mahmutlar für jeden Geschmack, mit ausgezeichneter Lage, zu sehr attraktiven Preisen. Mahmutlar wird immer beliebter bei ausländischen Käufern türkischer Immobilien, die bequem leben wollen, aber gleichzeitig vom Trubel der Stadt und dem hektischen Verkehr entfernt sind. Wir möchten unser neues, ausgezeichnetes Projekt im Zentrum des Stadtteils Mahmutlar in der Elite-Wohnanlage Zera Panorama 2 präsentieren, die sich an einem wunderschönen malerischen Ort befindet, nur 450 m vom Mittelmeer entfernt. Hochwertige Konstruktion und Dekoration, schicke moderne Infrastruktur des Komplexes, erschwingliche Annehmlichkeiten aller Städte für ein komfortables Leben und Entspannung, eine große Anzahl von Geschäften und Supermärkten, Cafés und Restaurants, grüne Parks, Brunnen und Spielplätze. Ein hochwertiges Postamt, Banken, Schule und Krankenhaus befinden sich, zweimal pro Woche kommt ein großer Basar mit sehr niedrigen Preisen, aber der höchsten Qualität an landwirtschaftlichen Produkten. Es gibt auch ein Zentrum der russischen Kultur, in dem Sie und Ihre Kinder Interessen finden. Und der schicke Damm von Mahmutlar genießt zu Recht Liebe und Popularität bei allen Bewohnern und Gästen des Resorts. Jetzt haben Sie die einmalige Gelegenheit, Ihre Traumwohnung in der Türkei in Raten von 12 Monaten zu kaufen und die Anzahlung zu zahlen - nur 30% der Kosten der Wohnung - und die verbleibenden Beiträge innerhalb von 12 Monaten zu leisten. Das Startdatum des Komplexes ist der 07.01.2020 und das Enddatum ist der 08.01.2021. Das schicke Projekt Zera Panorama 2 besteht aus einem 5-stöckigen Gebäude und nimmt eine Fläche von 650 Quadratmetern ein. Das Haus wird insgesamt 21 Apartments in verschiedenen Größen und Layouts für jeden Geschmack haben. Es werden Apartments mit verschiedenen Layouts angeboten, die zwischen 37,5 Quadratmetern liegen. Meter bis 161 Quadratmeter. Gemütliche Wohnungen 1 + 1: von 37,5 Quadratmetern bis 63 Quadratmetern. Geräumige Wohnungen 2 + 1: von 87 qm bis 126 qm. Schicke Maisonetten 2 + 1: von 87 Quadratmetern bis 111 qm. Duplexe 3 + 1: von 117 qm bis 161 qm. Alle Apartments verfügen über eine offene Küche mit einem Wohnzimmer, einem und drei Schlafzimmern, je nach Zähler, Bad oder mehreren Balkonen und Terrassen. Und sie werden mit allen notwendigen Geräten ausgestattet sein, von höchster Qualität. Im Küchenbereich werden hochwertige Headsets mit einer Oberfläche aus Naturstein installiert, modernste Sanitärinstallationen, Duschkabinen und Spiegel in Badezimmern sowie ein Warmwasserbereiter. In allen Wohnungen des Komplexes werden originale Hängebeschwächse und Scheinwerfer montiert. Die Böden in allen Apartments bestehen aus natürlichen Materialien, Granit- und Keramikfliesen sowie Laminat. Panorama-PVC-Fenster mit Doppelverglasung, Stahleingangstüren, stilvollen Innenräumen. Der Preis beinhaltet eine vollständige, saubere Dekoration und die beschriebene Ausstattung der Wohnung. Von allen Apartments mit geräumigen Balkonen und Terrassen ist der schöne Blick auf die Berge, das Meer und die Umgebung geöffnet. Die zukünftigen Eigentümer müssen sich nur für Textilien, Möbel und Haushaltsgegenstände entscheiden. Manager für den Post-Sale-Service unseres Unternehmens können Ihnen dabei helfen. Helfen Sie auch dabei, einen Transfer vom Flughafen zum Flughafen zu bestellen, versichern Sie Ihre Wohnung und Sie, schließen Sie Ihre Krankenversicherung ab. https://www.zerahomes.com/en/uslugi Es lohnt sich, die Infrastruktur des Komplexes zu beschreiben. Hier wird alles für Ihren Komfort, Ihre Sicherheit und Ihr Vergnügen geschaffen. Auf dem grünen, gepflegten Bereich gibt es einen großen Pool mit Sonnenschirmen und Sonnenliegen, ein Kinderbecken, einen Grillplatz und Entspannung. Der Komplex verfügt über einen Fitnessraum im Gebäude sowie eine Sauna. Beeilen Sie sich, um diese Wohnungen in der Türkei zu den niedrigsten Preisen in der Bauphase zu kaufen, und unser Unternehmen hilft Ihnen gerne dabei. Sie werden mit der Wahl zufrieden sein. Wenn Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung! Wir helfen Ihnen beim Kauf einer Wohnung in Alanya!