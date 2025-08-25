  1. Realting.com
  4. Wohnung in einem Neubau Geräumige Wohnungen mit Meerblick in Istanbul Zeytinburnu

Zeytinburnu, Türkei
von
$1,03M
;
40
ID: 27877
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Zeytinburnu

Objekteigenschaften

Objektdaten

    2021
    16

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Geräumige Wohnungen in Strandnähe mit Balkonen in Istanbul Zeytinburnu

Die Wohnungen befinden sich im Stadtteil Zeytinburnu von Istanbul. Der Stadtteil Zeytinburnu war schon immer einer der beliebtesten Stadtteile Istanbuls, dank seiner Lage am Marmarameer.

Die Wohnungen zum Verkauf in Istanbul Zeytinburnu sind 2 km vom Yachthafen Bakırköy, 1,3 km von der Metrostation Marmaray, 1,6 km vom Einkaufszentrum Olivium, 2 km vom Einkaufszentrum Marmara Forum, 5 km vom Sultan-Ahmet-Platz, 7 km vom Eminönü-Platz und 31 km vom internationalen Flughafen Istanbul entfernt.

Der Komplex mit 7 Blöcken besteht aus 848 Apartments, 1 Hotelblock und einem offenen Basar. Die Anlage verfügt über einen großen Garten, einen Innen und Außenpool, einen Spazierweg, einen Tennisplatz, Fußball- und Basketballplätze, dekorative Pools, ein Fitnesszenter, eine Sauna, ein Dampfbad, ein Spa, ein türkisches Bad, Kinderspielplätze im Innen- und Außenbereich, ein 24/7-Sicherheits- und Kamerasystem, eine Hausverwaltung sowie Innen und Außenparkplätze. Darüber hinaus verfügt der Komplex über eine Ladestation für Elektrofahrzeuge, einen stündlichen Chauffeurdienst, einen privaten Kurierdienst, einen Krankenwagen, einen Haustierpflegedienst und einen Veterinärdienst, einen Sportbereich und eine 24/7-Rezeption.

Die Wohnungen verfügen über offene und geschlossene Küchen, Balkone, eigene Bäder und Abstellmöglichkeiten. Die Wohnungen sind außerdem mit intelligentem Heimsystem, Einbaugeräten, Glasfaser-Internet-Infrastruktur, Stahltüren, Gegensprechanlage, Laminat- und Keramikböden, Duschkabine und PVC-Tischlerei-Balkontüren und -Fenstern ausgestattet.


IST-01536

Standort auf der Karte

Zeytinburnu, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

