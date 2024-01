Asian Istanbul apartments project

Marmararegion, Türkei

Warum dieses Eigentum 谷؟ Es ist der Titel für Luxus und Exzellenz mit direktem Blick auf das Marmarameer in der Nähe des Bosporus, mit einer staatlichen Garantie und unter der Aufsicht der Gemeinde Istanbul. Es ist eine der besten Wohnviertel in Istanbul; Aufgrund seiner besonderen Einrichtungen, die alle Anforderungen der Bewohner erfüllen. Das Projekt erinnert an das warme Leben in der Nachbarschaft, da es alte Gebäude mit Restaurants, Geschäften, Cafés umfasst, und eine Theaterhalle.