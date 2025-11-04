  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Ümraniye
  4. Wohnkomplex Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex. Pre-Launch!

Wohnkomplex Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex. Pre-Launch!

Ümraniye, Türkei
von
$340,000
7
ID: 33061
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.12.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Ümraniye
  • Metro
    Yamanevler (~ 800 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Pre-Launch!
Wir akzeptieren jetzt Reservierungen!
Buchen Sie Ihre Wohnung zu Startpreisen vor dem offiziellen Verkaufsstart!

Avrupa Residence Oryapark bietet einen modernen Lebensstil, Investitionen und Geschäft in einem Komplex.

Das Projekt befindet sich im Bezirk Ümraniye, nur wenige Minuten vom Istanbul Financial Center entfernt, sowie Einkaufszentren, internationale Schulen, Krankenhäuser und Business Center, so dass Avrupa Residence Oryapark eine ideale Wahl für Familien und Profis.

Der nahe gelegene Şile Highway bietet schnellen Zugang zu wichtigen Geschäfts- und Wohnvierteln wie Ataşehir, Kadıköy und Üsküdar. Die U-Bahn-Linie M5 Üsküdar–Ümraniye–Çekmeköy ist nur wenige Minuten entfernt und bietet den Bewohnern einen bequemen Zugang zu jedem Punkt der Stadt.

Das Projekt mit einer Fläche von 8.980 m2 besteht aus zwei Blöcken, 21 und 31 Stockwerken hoch, mit insgesamt 317 Wohnungen in Layouts von 1+1 bis 2+1.

Alle Wohnungen werden komplett fertig geliefert, mit hochwertigen Materialien und auf höchste Qualitätsstandards fertig.

Abschlussdatum: 2027

Infrastruktur:

  • Wandergebiete
  • Erholungsgebiete
  • Schwimmbad
  • Fitnesscenter
  • Kinderspielplatz
  • Geschäfte und Cafés
  • Innenparkplatz
  • 24/7 Sicherheit

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail.

Standort auf der Karte

Ümraniye, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
