Wohnkomplex Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex. Pre-Launch!

Pre-Launch!

Wir akzeptieren jetzt Reservierungen!

Buchen Sie Ihre Wohnung zu Startpreisen vor dem offiziellen Verkaufsstart!

Avrupa Residence Oryapark bietet einen modernen Lebensstil, Investitionen und Geschäft in einem Komplex.



Das Projekt befindet sich im Bezirk Ümraniye, nur wenige Minuten vom Istanbul Financial Center entfernt, sowie Einkaufszentren, internationale Schulen, Krankenhäuser und Business Center, so dass Avrupa Residence Oryapark eine ideale Wahl für Familien und Profis.

Der nahe gelegene Şile Highway bietet schnellen Zugang zu wichtigen Geschäfts- und Wohnvierteln wie Ataşehir, Kadıköy und Üsküdar. Die U-Bahn-Linie M5 Üsküdar–Ümraniye–Çekmeköy ist nur wenige Minuten entfernt und bietet den Bewohnern einen bequemen Zugang zu jedem Punkt der Stadt.

Das Projekt mit einer Fläche von 8.980 m2 besteht aus zwei Blöcken, 21 und 31 Stockwerken hoch, mit insgesamt 317 Wohnungen in Layouts von 1+1 bis 2+1.

Alle Wohnungen werden komplett fertig geliefert, mit hochwertigen Materialien und auf höchste Qualitätsstandards fertig.

Abschlussdatum: 2027

Infrastruktur:

Wandergebiete

Erholungsgebiete

Schwimmbad

Fitnesscenter

Kinderspielplatz

Geschäfte und Cafés

Innenparkplatz

24/7 Sicherheit

